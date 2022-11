Virginia Rep. McEachin décède à 61 ans après une bataille contre le cancer

WASHINGTON (AP) – Le représentant américain A. Donald McEachin, D-Va., Est décédé lundi après une bataille contre le cancer colorectal, a annoncé son bureau. Il avait 61 ans.

Tara Rountree, chef de cabinet de McEachin, a déclaré dans un communiqué lundi soir: “Vaillamment, depuis des années, nous l’avons vu se battre et triompher des effets secondaires de son cancer colorectal de 2013. Ce soir, il a perdu cette bataille.”

McEachin représentait le 4e district du Congrès de Virginie, qui comprend une partie de Richmond et s’étend au sud jusqu’à la frontière de la Caroline du Nord. Il a été réélu pour un quatrième mandat plus tôt ce mois-ci.

Le sénateur Mark Warner, D-Va., a publié une déclaration disant: «Jusqu’à la toute fin, Don était un combattant. Même s’il a lutté contre le cancer et fait face à d’autres épreuves ces dernières années, il n’a jamais perdu son intérêt pour la justice sociale et environnementale. Ce soir, Virginia a perdu un grand leader et j’ai perdu un grand ami.

Le représentant Gerry Connelly, D-Va., A qualifié McEachin d ‘«écologiste, défenseur des droits civiques, fonctionnaire fidèle et homme de conséquence. Il n’y avait pas de meilleur allié à avoir.

Aston Donald McEachin est né le 10 octobre 1961 à Nuremberg, en Allemagne. Son père était un vétéran de l’armée et sa mère une institutrice.

Il est diplômé de la St. Christopher’s School de Richmond en 1979, puis a obtenu un baccalauréat à l’American University en 1982 et un diplôme en droit à l’Université de Virginie en 1986. Il a obtenu une maîtrise en théologie à la Samuel DeWitt Proctor School of Theology de Virginie. Université Union en 2008.

Avocat en pratique privée au cours de sa carrière, il a siégé à la Chambre des délégués de 1996-2002 et 2006-2008, puis au Sénat de l’État de 2008-2016. Il a été élu pour son premier mandat à la Chambre des États-Unis en 2016.

McEachin et son épouse, l’avocate du Commonwealth de Richmond, Colette McEachin, ont élevé trois enfants.

