Virginia rend hommage aux joueurs tués lors d’un service commémoratif sur le campus

CHARLOTTESVILLE, Virginie (AP) – Des milliers de personnes se sont jointes à l’équipe de football, aux entraîneurs et au personnel de Virginie samedi pour honorer trois joueurs qui ont été abattus alors qu’ils revenaient d’une sortie sur le terrain le week-end dernier.

Lavel Davis Jr., D’Sean Perry et Devin Chandler ont été rappelés lors d’un service commémoratif à Charlottesville comme de grands coéquipiers qui arboraient des sourires constants et cherchaient à égayer la vie de ceux qui les entouraient, des autres joueurs aux autres étudiants et fans.

« Seul le temps révélera le dessein de Dieu dans cette adversité. … À l’avenir, je suis convaincu que tous les trois se réjouissent au paradis, disant de bonnes choses au nom de chacun de nous en préparation pour le moment où nous serons tous à nouveau ensemble », a déclaré l’entraîneur-chef de première année Tony Elliott.

La directrice sportive Carla Williams a partagé des histoires qu’elle a entendues cette semaine de membres de la famille des joueurs et a déclaré que la tragédie “m’a poussée à mes limites”.

“Nous sommes meilleurs et ferons mieux parce que nous veillerons à ce que leur héritage ne s’efface jamais à l’Université de Virginie”, a-t-elle promis.

Le service à la John Paul Jones Arena a eu lieu un jour où les Cavaliers devaient affronter la Caroline côtière n ° 23, mais ont plutôt choisi d’honorer leurs coéquipiers décédés ainsi que le joueur blessé Mike Hollins et un autre étudiant qui a été abattu.

Plusieurs Cavaliers y ont participé. Placekicker Justin Duenkel a offert une prière d’ouverture, le secondeur Hunter Stewart a lu le poème de Langston Hughes “Life is Fine” et l’ailier défensif Jack Camper a offert la prière de clôture. Entre les deux, les administrateurs et les coéquipiers des hommes tués ont raconté des histoires et des réflexions sur leurs frères footballeurs.

Perry était « destiné à être excellent dans tout ce qu’il faisait », a déclaré le plaqueur défensif Aaron Faumui. Il a ajouté que Perry lui rappelait souvent que “la vie était plus importante que le football”.

Dans une lettre à Chandler, Cody Brown lui a dit que “tu as illuminé nos vies comme une étoile brillante dans le ciel” et a dit : “Nous t’aimons tellement et savons que tu nous souris du ciel.”

L’entraîneur Marques Hagans a déclaré que Davis était humble avec un sourire radieux et “déterminé à être un excellent exemple pour sa jeune sœur et son frère”.

Son coéquipier Chico Bennett a offert un message à Hollins et Marlee Morgan, l’étudiante blessée, dont aucune n’était présente : « Nous vous aimons. Nous vous avons. La journée commence.”

Le botteur Will Bettridge a partagé qu’une fois, sur la touche, Perry lui a dit qu’il allait dire à son enfant de jouer à cette position parce que les botteurs ont si peu à faire.

“Une partie de ma vie m’a été enlevée ainsi qu’à la communauté des Cavaliers”, a déclaré Bettridge.

Le président de l’université, Jim Ryan, a déclaré que la fusillade “a changé notre monde” et que lui et d’autres pleureront les jeux auxquels les étudiants ne pourront jamais jouer, “nous retrouverons la force ensemble”.

Les joueurs ont été tués dimanche dernier après une visite sur le terrain à Washington, DC L’ancien joueur de football de Virginie Christopher Darnell Jones Jr. fait face à trois chefs d’accusation de meurtre au deuxième degré et à d’autres accusations. La fusillade a déclenché une chasse à l’homme et un verrouillage du campus de 12 heures avant que Jones ne soit appréhendé.

Le suspect n’a jamais été mentionné pendant le service de près de deux heures.

Les personnes en deuil ont été autorisées à entrer une heure avant le début prévu du service et ont entendu des performances musicales de groupes choraux scolaires et de la chorale communautaire MLK. Des photos des joueurs enfants et en action sur le terrain défilaient sur le tableau vidéo.

Hank Kurz Jr., Associated Press