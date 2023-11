Virginia RB Perris Jones se remet d’une opération à la colonne vertébrale

Marc SchlabachLecture de 3 minutes

Virginia RB Perris Jones retiré après un gros succès Perris Jones est expulsé du terrain après un touché en Virginie au troisième quart contre Louisville.

Le porteur de ballon de Virginie Perris Jones a subi une opération à la colonne vertébrale au centre médical de l’Université de Louisville vendredi, un jour après avoir été blessé lors de la défaite 31-24 des Cavaliers contre Louisville.

Dans un déclaration publiée sur Xl’école a déclaré que l’opération avait réussi et que Jones avait pu marcher brièvement samedi matin.

Virginia a déclaré que Jones reste sous observation et sera transféré au Frazier Rehabilitation Institute de Louisville pour des soins supplémentaires lorsque son équipe médicale le jugera approprié. Un responsable de Virginie avait précédemment annoncé que Jones avait du mouvement dans toutes ses extrémités.

Virginia RB Perris Jones a subi une opération à la colonne vertébrale après avoir été blessé au troisième quart contre Louisville jeudi. Il restera à l’hôpital pour observation. Andy Lyons/Getty Images

Jones, un senior d’Alexandria, en Virginie, a été blessé après avoir capté une passe tard au troisième quart jeudi soir. Il a tâtonné sur le jeu et est tombé en avant dans une pile de plusieurs joueurs de Louisville. Parce que le jeu s’est déroulé près de la ligne de touche de Louisville, les entraîneurs des Cardinals ont immédiatement couru pour aider. Le receveur des Cavaliers Malik Washington a récupéré le fumble et a marqué un touché.

Les joueurs de Virginie, certains en larmes, se sont mis à genoux alors qu’ils regardaient dans un silence stupéfait. Jones est colocataire avec son compatriote Mike Hollins, qui a survécu à une fusillade qui a tué trois de ses coéquipiers en novembre dernier. Le premier anniversaire de la mort de Devin Chandler, Lavel Davis Jr. et D’Sean Perry est lundi.

Jones a finalement été placé sur un chariot, complètement immobilisé. Hollins, qui porte le numéro 41 de Perry sur le ruban blanc qu’il porte sur le dos de ses bras, était parmi les joueurs à se rapprocher le plus du chariot avant qu’il ne démarre.

“C’est une réalité très, très difficile du sport que nous pratiquons, que chaque match peut se terminer de cette façon, et vous ne souhaitez cela à personne”, a déclaré l’entraîneur de Virginie, Tony Elliott, après le match. “Mec, je sais une chose : [Jones] est un jeune homme coriace et il le met en jeu à chaque fois qu’il se présente pour cette équipe de football. [We’re] croire et prier pour qu’il se rétablisse complètement. Je remets cela entre les mains du Seigneur, je le demande à l’avance et je crois que ce sera le cas.”

Andrea Adelson d’ESPN a contribué à ce rapport.