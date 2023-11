Virginia RB Jones transportée à l’hôpital après un coup effrayant, bouge

Andrea AdelsonRédacteur principal d’ESPNLecture de 3 minutes

Virginia RB Perris Jones retiré après un gros succès Perris Jones est expulsé du terrain après un touché en Virginie au troisième quart contre Louisville.

Le porteur de ballon de Virginie Perris Jones bougeait toutes ses extrémités après avoir reçu un coup de casque contre casque à la fin du troisième quart contre Louisville jeudi soir.

Jones a été transporté à l’hôpital de l’Université de Louisville après le coup, et les responsables de l’école ont déclaré qu’il avait retrouvé le mouvement dans toutes ses extrémités quelque temps après son arrivée.

L’entraîneur Tony Elliott a déclaré lors d’une conférence de presse d’après-match qu’il recevait des nouvelles “encourageantes” de l’hôpital concernant l’état de Jones. Il a ajouté que Jones passait une IRM à l’hôpital mais n’a donné aucun détail au-delà de cela.

Jones avait reçu une passe swing et avait commencé à courir sur le terrain lorsqu’il avait été touché. Jones a tâtonné sur le jeu et est tombé en avant dans une pile de plusieurs joueurs de Louisville. Parce que le jeu s’est déroulé près de la ligne de touche de Louisville, les entraîneurs de Louisville ont immédiatement couru pour offrir leur aide. Le receveur de Virginie Malik Washington a récupéré le fumble et a marqué un touché, mais l’attention était déjà sur Jones, alors que les officiels des deux équipes se pressaient autour de lui.

Les joueurs de Virginie, certains en larmes, se sont mis à genoux alors qu’ils regardaient dans un silence stupéfait. Jones est colocataire avec son compatriote Mike Hollins, qui a survécu à une fusillade qui a tué trois de ses coéquipiers en novembre dernier. Le premier anniversaire de la mort de Devin Chandler, Lavel Davis Jr. et D’Sean Perry est lundi.

Jones a finalement été placé sur un chariot, complètement immobilisé. Hollins faisait partie des joueurs à se rapprocher le plus du chariot avant qu’il ne démarre. Sur le ruban blanc que Hollins porte sur le dos de ses bras se trouvait le numéro 41 de Perry.

Jones restera à l’hôpital UofL pendant la nuit pour observation, selon l’équipe.

Plus tôt, Harry Lyles Jr. d’ESPN a rapporté lors de la diffusion du match que la directrice sportive de Virginie, Carla Williams, avait salué Jones près du tunnel du stade et lui avait donné une tape sur le bras avant qu’il ne soit chargé dans l’ambulance.

“C’est une réalité très, très difficile du sport que nous pratiquons”, a déclaré Elliott. “Chaque jeu peut se terminer de cette façon. Vous ne souhaitez cela à personne et je sais une chose, PJ est un jeune homme coriace. Il le met en jeu à chaque fois qu’il se présente pour cette équipe de football. Croyant et priant pour qu’il aille pour avoir un rétablissement complet. Je remets cela entre les mains du Seigneur et je le demande à l’avance, et je crois que ce sera le cas.

Le score de récupération d’échappé sur le jeu au cours duquel Jones a été blessé a donné à Virginia une avance de 21-14, mais Louisville s’est ressaisie au quatrième quart pour gagner 31-24 – le cinquième match cette saison que les Cavaliers ont perdu par un touché ou moins.

“Personne ne veut voir ça, et c’est difficile de revenir motivé, mais je crois que les gars ont réagi”, a déclaré Elliott. “Nous n’avons tout simplement pas réalisé quelques jeux à la fin que nous devions réaliser.”