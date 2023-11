Virginia RB Jones reste à l’hôpital de Louisville après un coup effrayant

Presse associéeLecture de 3 minutes

Virginia RB Perris Jones retiré après un gros succès Perris Jones est expulsé du terrain après un touché en Virginie au troisième quart contre Louisville.

LOUISVILLE, Kentucky — Perris Jones de Virginie est toujours à Louisville, a déclaré vendredi un responsable de l’école, un jour après que le porteur de ballon ait été immobilisé et transporté hors du terrain après avoir été blessé lors d’un coup dur contre les Cardinals n°11.

Le porte-parole du football, Jim Daves, a déclaré vendredi dans un message texte à l’Associated Press que Jones restait à Louisville et que c’était toutes les informations qu’il pouvait fournir.

Jones a été transporté du terrain à l’hôpital de l’UofL jeudi soir, et Daves a déclaré tôt vendredi matin que le senior avait des mouvements dans toutes ses extrémités et qu’il devait rester hospitalisé pendant la nuit.

Jones a capté une passe de 7 verges d’Anthony Colandrea et commençait à courir vers le haut du terrain lorsqu’il a tâtonné après un coup dur sur son casque par Cam’Ron Kelly avec plusieurs autres cardinaux à proximité. Malik Washington a récupéré le ballon près de la ligne de touche droite et s’est précipité sur le terrain pour le touché du feu vert pour porter le score à 21-14.

Kelly a déclaré que le jeu lui permettait de réaliser le plaquage et a indiqué que Jones avait essayé de descendre bas et qu’il était également bas.

“Je prie juste pour lui”, a déclaré Kelly. “Je lui ai dit mon article alors qu’il était sur la civière. Je n’ai que de l’amour pour lui. J’espère qu’il se rétablira rapidement.”

Les spectateurs du stade L&N sont restés silencieux alors que le personnel médical de Virginie et de Louisville s’est rapidement précipité pour s’occuper de Jones alors qu’il était allongé sur le gazon, et qu’un chariot est rapidement entré sur le terrain.

Les joueurs des deux équipes se sont agenouillés pendant environ 15 minutes pendant que Jones était soigné et doucement soulevé sur le plateau avec sa tête enveloppée entre deux coussinets, puis sur le chariot alors que les joueurs des Cavaliers se rassemblaient.

Les fans et les joueurs ont applaudi Jones alors que le chariot quittait le terrain. Il a été emmené à l’hôpital de l’UofL pour observation et l’entraîneur Tony Elliott a déclaré après le match que Jones allait passer une IRM.

“Nous recevons des nouvelles encourageantes, mais je ne veux rien dire tant que nous ne les aurons pas officiellement”, a déclaré Elliott.

“C’est une réalité très, très difficile du sport que nous pratiquons, que chaque match peut se terminer de cette façon, et vous ne souhaitez cela à personne. Mec, je sais une chose : (Perris Jones) est un jeune homme coriace et il le met en jeu à chaque fois qu’il joue pour cette équipe de football. (Nous) croyons et prions pour qu’il se rétablisse complètement. Je remets cela entre les mains du Seigneur et je le demande. à l’avance et en croyant que ce sera le cas.”

Louisville s’est ralliée pour battre la Virginie 31-24.