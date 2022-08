Virginia Patton, actrice dans ‘It’s a Wonderful Life’, décédée à 97 ans : ‘Une autre cloche a sonné’

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Virginia Patton, qui jouait le rôle de Ruth Dakin Bailey, la belle-sœur de George Bailey de Jimmy Stewart dans “It’s a Wonderful Life”, est décédée. Elle avait 97 ans.

L’actrice est décédée jeudi dans une résidence-services à Albany, en Géorgie, a annoncé la maison funéraire Mathews.

Karolyn Grimes, qui a joué Zuzu Bailey dans le classique de Frank Capra, a déclaré dimanche à Fox News Digital qu'”une autre cloche a sonné”. Jeanine Ann Roose, l’ancienne enfant star qui a joué Little Violet Bick dans le film de 1946, est décédée le soir du Nouvel An 2021.

“Nous pleurons la perte d’un autre acteur”, a partagé l’acteur de 82 ans. “Il y a quelques années, j’ai rendu visite à Virginia chez elle, à Ann Arbor, dans le Michigan. Son mari, [automotive executive] Croisière [W. Moss] m’a fait visiter le domaine. Elle était une artiste et une passionnée d’histoire. Elle et son mari possédaient de superbes collections d’artefacts de l’histoire du monde entier. Elle a toujours été fière d’avoir pu travailler avec Frank Capra.”

” C’EST UNE VIE MERVEILLEUSE ” STAR KAROLYN GRIMES RÉVÈLE POURQUOI ELLE A QUITTÉ HOLLYWOOD: ” C’EST DEVENU MA VIE PASSÉE “

“Certaines des œuvres de Virginia peuvent être vues au It’s a Wonderful Life Museum à Seneca Falls, New York”, a ajouté Grimes.

Dans le film, la grande scène de Patton se déroule à la gare de Bedford Falls, où elle rencontre George et Oncle Billy (Thomas Mitchell) pour la première fois. Patton a rappelé une fois à quel point elle craignait de manger son pop-corn au beurre tout en portant des gants blancs pour la scène, qui a été filmée à la gare de Lamanda Park, aujourd’hui disparue, à Pasadena, en Californie.

“J’étais habillée en jeune matrone”, raconte-t-elle en 2016. “J’avais un chapeau, un costume et des gants blancs. Je venais rencontrer mes nouveaux beaux-parents. Et j’allais manger du pop-corn au beurre avec des gants blancs ?” Nous l’avons répété, et Frank [Capra] n’en a rien dit, son assistant n’en a rien dit, le caméraman n’en a rien dit. J’étais assis là, ‘Qu’est-ce que je vais faire? Je vais mettre du pop-corn partout sur ces gants. ‘… Je me suis dit: ‘Eh bien, je vais faire comme si tout le monde mangeait du pop-corn au beurre avec leurs gants, et ils ont tous du beurre dessus.'”

Virginia Ann Patton est née à Cleveland, Ohio, le 25 juin 1925. Elle a grandi à Portland, Oregon, et s’est rendue à Los Angeles pour poursuivre une carrière d’actrice. Après avoir signé un contrat avec Warner Bros., elle fait ses débuts au cinéma dans la comédie musicale “Thank Your Lucky Stars” de 1943 avec Eddie Cantor. Elle a ensuite joué dans “Janie” (1944), “Hollywood Canteen” (1944) et “The Horn Blows at Midnight” de Jack Benny (1945).

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Patton, la nièce du général George Patton de la Seconde Guerre mondiale, avait joué dans une pièce écrite par William C. De Mille, le frère de Cecil B. De Mille, alors qu’elle fréquentait l’USC. C’est là qu’elle a attiré l’attention de Capra, qui auditionnait “It’s a Wonderful Life” pour sa nouvelle société de production Liberty Films. En 2013, Patton s’est vantée d’être “la seule fille qu’il ait jamais signée de toute sa carrière”.

Patton a également plaisanté: “J’ai probablement été dans plus de maisons que même le Père Noël.”

Patton a ensuite joué dans “The Burning Cross” (1947) et “Black Eagle” (1948). Après “The Lucky Stiff” (1949), elle a pris sa retraite d’acteur. Elle a épousé Moss en 1949 et a déménagé à Ann Arbor, Michigan, où ils ont élevé leurs trois enfants. Le couple a été marié pendant 69 ans jusqu’à sa mort en 2018.

Après Hollywood, Patton a assumé des rôles complètement différents. Elle a été enseignante au Museum of Art de l’Université du Michigan, ainsi que présidente et directrice de Patton Corp., une société de portefeuille immobilière et d’investissement.

‘C’EST UNE VIE MERVEILLEUSE’ SECRETS DU FILM QUE VOUS N’AVEZ PROBABLEMENT PAS ENTENDU

En 2012, Patton a déclaré que Capra lui avait demandé de réfléchir à deux fois avant d’abandonner une carrière réussie dans le show business. Cependant, elle n’avait aucun regret d’avoir quitté Hollywood.

“J’ai une belle lettre qui [Capra] m’a écrit parce que je suis restée en contact avec lui”, a-t-elle dit. “Il a écrit : ‘Je savais juste que tu serais une mère merveilleuse avec trois petits bambinos et un mari merveilleux.'”

Elle laisse dans le deuil deux enfants, sept petits-enfants et trois arrière-petits-enfants.