Virginia met en garde contre une exposition potentielle à la rougeole dans les aéroports de DC

Virginia avertit les voyageurs qu’ils pourraient avoir été exposés à la rougeole au début du mois dans les deux aéroports de la région de Washington, DC.

Le département de santé publique de Virginie a déclaré que c’était notifié des cas confirmés de rougeole à l’aéroport international de Dulles le 3 janvier et à l’aéroport national Ronald Reagan le 4 janvier.

Le département a émis un avertissement aux voyageurs qui se trouvaient à proximité de la zone des arrivées internationales du terminal principal de l’aéroport de Dulles entre 16h00 et 20h00 et à ceux du terminal A de l’aéroport Ronald Reagan entre 14h30 et 18h00 : 30h00, les jours respectifs.

Les responsables de la santé exhortent particulièrement ceux qui ne sont pas complètement vaccinés contre la rougeole à surveiller les symptômes – qui apparaissent généralement sept à 14 jours après l’exposition initiale.

Le ministère de la Santé a également noté qu’il existe deux stades de symptômes de la rougeole.

Le premier stade peut inclure une fièvre supérieure à 101 degrés Fahrenheit, un écoulement nasal, des yeux rouges et larmoyants ou des éternuements. La deuxième étape – qui survient trois à cinq jours après le début des premiers symptômes – peut inclure une éruption cutanée qui se propage du visage à d’autres parties du corps, selon les responsables.

Les gens sont contagieux quatre jours avant le début de l’éruption cutanée et quatre jours après son apparition, ont-ils noté.

Le département a exhorté les personnes susceptibles de présenter un risque de développer la rougeole ou d’y avoir été exposées, à s’isoler et à informer leur fournisseur de soins de santé s’ils commencent à remarquer des symptômes.

Les nourrissons de moins d’un an peuvent être plus à risque de contracter la rougeole s’ils y sont exposés, car ils sont trop jeunes pour avoir reçu le vaccin, ont indiqué les responsables.

« La rougeole peut être évitée grâce à un vaccin ROR sûr et efficace. Deux doses du vaccin sont administrées pour assurer une protection à vie », a écrit le département. « La Virginie a des taux de vaccination contre la rougeole élevés, avec environ 95 % des élèves de maternelle entièrement vaccinés contre la rougeole. »

“Cependant, les nourrissons de moins de 12 mois sont trop jeunes pour être vaccinés”, préviennent-ils. « Ces nourrissons, ainsi que d’autres qui ne sont pas vaccinés, sont très sensibles à l’infection s’ils sont exposés à une personne atteinte de rougeole. »

Le Département de la santé de DC a également émis un avertissement similaire à ses résidents.

“DC Health a été informé d’un cas confirmé de rougeole chez une personne qui a traversé les aéroports de la région de Washington au retour d’un voyage international”, ont-ils écrit. “Bien que la menace de transmission soit faible, DC Health informe les résidents du district qui se trouvaient à ces endroits de leur éventuelle exposition.”