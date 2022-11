Virginia McLaurin, la fille des métayers qui dansait avec les Obama, est décédée

Elle a dit que son grand-père était un ministre méthodiste et que son beau-père était baptiste, et qu’elle avait été baptisée dans l’étang de pêche d’un homme blanc quand elle avait environ 11 ans.

Elle marcherait 10 miles pour se rendre à l’école, avec une paire de chaussures par an, a-t-elle déclaré. Et elle a abandonné quand elle était en huitième année pour se marier.

Son premier mari est mort dans une bagarre dans un bar pour de l’argent, et elle se remarierait deux fois de plus, a déclaré Mme Menkart.

Mme McLaurin a déménagé à Washington vers 1939 dans le cadre de la grande migration de millions de Noirs du sud des États-Unis vers les États du nord, du Midwest et de l’ouest qui avait commencé dans les années 1910. Elle a travaillé dans une blanchisserie et dans un chantier naval, entre autres.

À sa retraite, elle a consacré une grande partie de son temps à faire du bénévolat dans les écoles locales, a déclaré sa famille.

Lorsque l’administration Obama a publié la vidéo de sa visite à la Maison Blanche, elle a été largement partagée sur les réseaux sociaux et lui a donné quelque chose de nouveau et d’inconnu : un profil public.

Les dons d’étrangers l’ont aidée à déménager dans un meilleur appartement et à recevoir des soins médicaux, a déclaré Mme Menkart. Elle a également été invitée à assister à un match de baseball, à une pièce de théâtre et à d’autres événements publics en tant qu’invitée d’honneur. En 2017, elle a célébré son anniversaire avec les Harlem Globetrotters et une classe d’écoliers publics qui l’appelaient “Grandma Virginia”.