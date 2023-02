Virginia House et les budgets du Sénat en conflit sur les réductions d’impôts

RICHMOND, Virginie (AP) – Le Sénat et la Chambre des délégués de Virginie ont adopté jeudi des projets de loi budgétaires concurrents, des documents que les législateurs devront fusionner dans un compromis dans les semaines à venir avant qu’un plan de dépenses ne soit transmis au gouverneur républicain Glenn Youngkin.

Les deux projets de loi décrivant les amendements au budget biennal qui court jusqu’à la mi-2024 contiennent certaines similitudes, notamment une augmentation du financement de la santé mentale et des fonds pour une augmentation supplémentaire de 2% pour les employés publics, en plus de l’augmentation de 5% convenue l’année dernière. . Mais le Sénat contrôlé par les démocrates et la Chambre contrôlée par le GOP sont très éloignés sur une question clé : s’il faut promulguer les réductions d’impôt supplémentaires de 1 milliard de dollars que souhaite Youngkin.

La version de la Chambre inclut l’appel du gouverneur à des changements qui incluent une réduction du taux d’imposition des sociétés et du taux d’imposition le plus élevé sur le revenu des particuliers, contrairement à celui du Sénat.

« Je vous rappelle que nous avons négocié des allégements fiscaux de 4 milliards de dollars lors de l’adoption du budget il y a quelques mois à peine. Aller plus loin en ce moment serait prématuré étant donné les pressions inflationnistes que notre économie subit », a déclaré la coprésidente de la commission sénatoriale des finances et des crédits, Janet Howell, lors d’une réunion de commission plus tôt cette semaine, décrivant le projet de loi de cette chambre.

Le président des crédits de la Maison républicaine, Barry Knight, a déclaré jeudi qu’avec un excédent de 3,6 milliards de dollars sur la période de deux ans, l’État dispose de suffisamment de coussin pour les réductions d’impôt supplémentaires. Mais il a noté que l’adoption de la version de la Chambre n’est qu’une étape vers le prochain cycle de négociations.

« Comme vous le savez tous, il s’agit d’une pratique de concessions mutuelles. … Le produit final sera un compromis reflétant les priorités de la Chambre et du Sénat et bénéficiera à l’ensemble de l’État », a déclaré Knight à la Chambre.

La Virginie fonctionne selon un calendrier budgétaire de deux ans, adoptant le cadre clé les années paires et apportant des modifications les années impaires.

Chaque chambre va maintenant reprendre les plans de l’autre avant que la législation ne soit envoyée à un comité de la conférence. Les négociateurs trouveront un compromis qui devra dégager les deux chambres avant de passer à Youngkin, qui pourrait également demander des amendements.

“Le gouverneur a hâte de travailler avec la Chambre des délégués et le Sénat de l’État pour parvenir à un budget final avec les réductions d’impôts nécessaires, une transformation du système de santé comportementale et un investissement dans l’éducation qui profite à tous les Virginiens”, a déclaré Macaulay Porter, un porte-parole de Youngkin, dans un communiqué.

Voici un aperçu des points d’accord, des différences et des points d’intérêt dans les projets de loi des deux chambres, qui ont tous deux été adoptés jeudi avec un soutien bipartite :

TAXES

L’administration Youngkin et les républicains de la Chambre ont déclaré que les réductions d’impôts qu’ils recherchent – ​​en particulier leurs efforts pour faire passer le taux d’imposition des sociétés de 6% à 5% – aideront à attirer de nouvelles entreprises en Virginie et à créer des emplois.

“Ce document budgétaire remettra la Virginie dans le jeu du recrutement économique”, a déclaré le chef de la majorité à la Chambre, Terry Kilgore, dans un communiqué.

Les démocrates disent que le plan est un cadeau aux grandes entreprises au détriment des services gouvernementaux de base.

“Ce budget modifié qui nous est présenté n’est rien d’autre qu’un cadeau pour les entreprises et leurs hauts dirigeants”, a déclaré jeudi le chef démocrate à la Chambre, Don Scott. Il a fait valoir qu’en cherchant les coupes, Youngkin essaie de faire sensation pour sa candidature potentielle à la présidentielle de 2024.

ÉCOLES

Les dirigeants des deux chambres ont promis que les écoles seraient rétablies après qu’une erreur de l’État les a amenés à s’attendre à plus de financement qu’ils n’étaient censés recevoir. Cependant, les deux budgets s’y prennent différemment.

Le budget du Sénat alloue 58,1 millions de dollars au fonds général, tandis que la Chambre prévoit 4,9 millions de dollars. Knight a également déclaré qu’il y avait déjà suffisamment de revenus de taxe de vente supplémentaires au-delà de ce qui était prévu pour compenser l’écart.

Les deux projets de loi augmenteraient les dépenses d’aide directe aux districts scolaires, mais le Sénat propose une somme plus importante, ce qui a suscité les éloges des défenseurs des écoles publiques.

Le budget de la Chambre est conforme à la proposition du gouverneur d’augmenter le financement de 50 millions de dollars pour son initiative d’écoles de laboratoire, une poussée vers les collèges partenaires avec des systèmes K-12 qui, selon lui, stimuleront l’innovation. La version du Sénat redirigerait le financement des écoles de laboratoire vers les districts scolaires publics.

MÉGASITES

Les deux chambres veulent dépenser plus d’argent pour réparer les sites préparés pour les grandes entreprises manufacturières ou d’autres gros employeurs.

Une précédente revue de l’Associated Press sur les fonds publics investis dans ces soi-disant mégasites autour de l’État n’a trouvé que peu de résultats jusqu’à présent. Les partisans de l’augmentation des dépenses affirment que la Virginie a pris du retard sur les États concurrents dans la réalisation d’un tel investissement.

LES COMMANDANTS DE WASHINGTON

Les amendements budgétaires proposés par Youngkin prévoyaient un financement de 500 000 $ pour soutenir l’évaluation des incitations économiques pour la réinstallation potentielle des commandants de Washington en Virginie. Le budget de la Chambre contient ce financement et un langage similaire, contrairement à celui du Sénat.

L’équipe évalue actuellement où aller après la fin de son bail au FedEx Field du Maryland. Les commandants ont fait pression l’année dernière pour une mesure qui aurait offert de lourdes incitations fiscales afin d’aider à financer un nouveau stade potentiel. Cet effort s’est effondré au milieu de diverses controverses auxquelles l’équipe et son propriétaire sont confrontés.

Sarah Rankin, l’Associated Press