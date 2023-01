Virginia Halas McCaskey, propriétaire de l’équipe des Bears de Chicago, fête ses 100 ans jeudi – Shaw Local

LAKE FOREST – La propriétaire et matriarche des Bears de Chicago, Virginia Halas McCaskey, a eu 100 ans jeudi. McCaskey est la fille du fondateur de l’équipe, entraîneur et légende de la NFL George Halas.

McCaskey est la principale propriétaire de l’équipe depuis la mort de Halas en 1983. Elle fait partie des Bears de Chicago depuis qu’elle est petite et que son père entraînait l’organisation.

D’après les oursMcCaskey fête son 100e anniversaire avec une petite réunion de famille.

McCaskey est née le 5 janvier 1923, trois ans seulement après que son père ait entraîné les Decatur Staleys (qui deviendront plus tard les Chicago Bears) lors de leur première saison en 1920. Peu de gens ont autant de témoins de football que McCaskey en a de près. Elle a accompagné son père lors de la tournée de barnstorming de Red Grange en 1925-1926 et a assisté au premier match en salle de la NFL au stade de Chicago en 1932.

McCaskey a guidé l’organisation depuis la mort de son père en 1983, mais ces dernières années, elle a été une propriétaire discrète et discrète. Son mari, Ed McCaskey, était le président de l’équipe entre 1983 et 1999. Ed McCaskey est décédé en 2003. Virginia et Ed McCaskey étaient mariés depuis 60 ans et avaient 11 enfants. Leur fils George McCaskey est le président de l’équipe depuis 2011.

Depuis le décès du propriétaire des Arizona Cardinals, Bill Bidwell, en 2019, Virginia McCaskey est la plus ancienne propriétaire de la NFL.

Elle continue d’être la fan n ° 1 des Bears.

“Sa première conversation que nous avons eue ensemble a été au téléphone, et son dernier commentaire a été, ‘Matt, tu sais que je serai ton plus grand fan'”, a déclaré l’entraîneur-chef de première année Matt Eberflus cette semaine. « C’est ce qu’elle m’a dit. Ensuite, je lui ai parlé au gala et à différents événements, quand elle est ici, elle a déjeuné avec [my wife] Kelly ici un jour, ce qui était super. J’ai eu la chance de lui parler à ce moment-là, puis toujours encourageante, toujours optimiste, toujours réfléchie, et ça a été une joie de faire sa connaissance l’année dernière.

L’ailier serré des Bears Cole Kmet, qui a grandi en tant que fan des Bears à Lake Barrington, a déclaré qu’il avait rencontré Virginia McCaskey pour la première fois à l’âge de 15 ans lors d’un entraînement de pré-saison des Bears.

“J’aime un peu penser à elle comme à la reine de Chicago”, a déclaré Kmet. « Elle est comme la royauté. Des trucs assez incroyables. Elle a été autour et elle est très fière de cette organisation. Nous ressentons tous cela du haut vers le bas.