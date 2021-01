L’esclave sexuelle de JEFFERY Epstein, Virginia Roberts Giuffre, a fourni aux procureurs suffisamment de preuves pour obtenir l’arrestation de l’agent modèle du financier paedo, a-t-on appris.

Virginia, aujourd’hui âgée de 37 ans, est le témoin clé dans l’affaire contre Jean-Luc Brunel, 75 ans, qui a été inculpé par des magistrats français de multiples chefs de viol.

Brunel aurait attaqué à plusieurs reprises une adolescente en Virginie alors qu’il était invité sur le trou du cul des Caraïbes d’Epstein Little St James – surnommé l’île de Paedo.

Il nie avec véhémence tout acte répréhensible, mais en décembre, il a été placé en détention provisoire à Paris après avoir été accusé de plusieurs viols en Virginie et d’une autre affaire de harcèlement sexuel contre un plaignant non identifié.

Son arrestation est intervenue après que des dizaines de femmes ont affirmé que Brunel les avait maltraitées alors qu’il dirigeait un réseau sexuel pour mineurs avec Epstein, qui s’était pendu en prison en 2019.

Presque toutes les accusations portées contre Brunel datent des années 1970, 80 et 90, ce qui signifie qu’elles ne dépassent pas la limite de 20 ans pour poursuivre les crimes sexuels en France.

Le patron de l’agence de mannequins était considéré comme « intouchable » par la police qui le surnommait The Ghost alors qu’il continuait à travailler dans la capitale française et voyageait fréquemment à l’étranger pour des missions de reconnaissance et des vacances.

Mais en novembre, Virginia a répondu à un appel en ligne de magistrats français demandant aux victimes présumées de Brunel de se manifester.

« Mme Giuffre vit maintenant en Australie mais a répondu à l’appel », a déclaré une source chargée de l’enquête.

«Elle a été interrogée à distance et a fourni des preuves considérables contre Brunel.

« Elle a dit qu’elle avait été violée par Brunel au début des années 2000, y compris en 2001. C’était une avancée considérable pour l’enquête. »

Le crime allégué relevait du délai de prescription et était donc passible de poursuites.

Les agents prévoyaient d’arrêter Brunel en janvier à la suite de nouvelles enquêtes, mais le 16 décembre, il a été intercepté à l’aéroport Charles de Gaulle avec un aller simple pour Dakar en Afrique de l’Ouest.

« Cela a conduit à son arrestation immédiate et il a été placé en garde à vue », a déclaré la source.

« Les multiples accusations de viol concernent uniquement le témoignage de Virginia Giuffre, et non aucune des autres victimes présumées de viol. »

Virginia a témoigné sous serment qu’elle a été violée à plusieurs reprises par Brunel entre 16 et 19 ans, principalement à la retraite privée d’Epstein.

Elle allègue également qu’elle a été forcée d’avoir des relations sexuelles avec le prince Andrew pendant son séjour là-bas – ce qu’il nie avec véhémence.

Après l’arrestation de Brunel en décembre, Virginia a nargué le duc sur Twitter en disant: « Êtes-vous encore en train de transpirer, prince Andrew? Vous devriez l’être.

«Ton pote Jean-Luc Brunel est derrière les barreaux. Tu te souviens de ces filles qu’il t’a livrées sur l’île?

«Ceux qui ont participé à ce réseau de trafic sexuel devraient être inquiets.»

C’était une fouille à la défense du duc contre ses affirmations précédentes selon lesquelles ils avaient partagé une danse en sueur à Londres, ce qui, selon lui, était impossible car il était médicalement incapable de transpirer.

‘ANNEAU DE TRAFIC’

Selon la loi française, un citoyen français tel que Brunel peut être jugé pour des infractions commises à l’étranger.

Une enquête judiciaire française sur la conduite de Brunel et le réseau sexuel d’Epstein a été ouverte en août 2019, lorsque les procureurs ont entendu pour la première fois des allégations que Brunel et le deuxième fils de la reine partageaient un amant.

Brunel était le fondateur de l’agence de mannequins MC2, qui, selon les procureurs, a servi de couverture au réseau de trafic sexuel.

Les preuves recueillies par une enquête parallèle du FBI incluent des allégations selon lesquelles Brunel a transporté deux filles de 12 ans à Epstein comme « cadeau d’anniversaire ».

Parmi les autres personnes qui auraient été impliquées, citons la socialiste britannique Ghislaine Maxwell, 59 ans, actuellement en détention provisoire aux États-Unis accusée de trafic de filles mineures et de séduction de mineurs.

L’année dernière, nous avons révélé des photos de Brunel luttant avec un Maxwell couinant sur la terrasse du pad d’Epstein à Little St James.

Les preuves hors du temps contre Brunel proviennent d’un certain nombre d’anciens modèles, qui – comme Mme Giuffre – ont renoncé à leur anonymat pour rendre leurs allégations publiques.

La Néo-Zélandaise Zoe Brock a affirmé dans des déclarations aux enquêteurs français avoir été maltraitée à son domicile parisien au début des années 1990.

Et la mannequin néerlandaise Thysia Huisman, qui avait 18 ans lorsqu’elle est restée avec Brunel, a déclaré qu’elle avait été violée par lui en 1991.

Elle est l’une des quatre victimes présumées au moins représentées par Anne-Claire Le Jeune, avocate parisienne, qui a déclaré que voir Brunel en garde à vue était un énorme soulagement car leurs plaintes « prennent désormais un sens ».

Sigrid McCawley, l’avocate de Virginia Giuffre, a confirmé que son client coopérait à l’enquête française et avait présenté des preuves.

Elle a déclaré: « Mes clients et moi sommes ravis [by the French prosecution]. C’est le signe que l’enquête des autorités françaises avance.

«Jean-Luc Brunel a joué un rôle clé dans le réseau de trafic sexuel de Jeffrey Epstein. Virginia Giuffre en particulier, ma cliente la plus âgée, s’est efforcée personnellement de demander des comptes aux personnes qui ont agressé tant de jeunes filles.

« Elle remercie les autorités françaises d’avoir pris très au sérieux le comportement de Jean-Luc Brunel. »

L’avocate de Brunel, Marianne Abgrall, a déclaré: «Mon client conteste formellement les faits dont il est accusé.

« Il est très contrarié que son nom soit traîné dans la boue sans modération. »

Les enquêteurs français voudraient interroger le prince Andrew en tant que témoin dans l’enquête Brunel.

Le prince Andrew a déclaré ne pas se souvenir d’avoir jamais rencontré Virginia Roberts et nier avoir eu des contacts sexuels.

Il nie également avoir été au courant de tout acte répréhensible au cours de son amitié avec Epstein.