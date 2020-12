Virginia ne participera pas à un match de bowling cette saison.

Une semaine avant la date prévue des annonces de bowling, le 20 décembre, les Cavaliers ont annoncé dimanche que leur saison de football était terminée et qu’ils ne recevraient pas d’invitation à un match d’après-saison.

Virginia (5-5, 4-5 Atlantic Coast Conference) a terminé sa saison régulière samedi dans une défaite de 33-15 contre Virginia Tech. La Virginie n’a pas répondu au souhait des ACC que toutes les écoles jouent 11 matchs, dont 10 en conférence, lorsque son match à Florida State a été reporté en raison de COVID-19[feminine préoccupations le jour du match. Les Cavaliers ont refusé un rééchelonnement ultérieur.

À moins de le vivre chaque jour, il est impossible de comprendre le sacrifice mental, émotionnel et physique que ces jeunes hommes ont fait depuis leur retour en juillet, a déclaré la directrice des sports de Virginie, Carla Williams. Je suis fier de leur engagement et de leur incroyable maturité. Nos élèves ont fait tout ce que nous leur avons demandé de faire et ils ont été récompensés par l’opportunité de concourir dans le sport qu’ils aiment alors que beaucoup doutaient que cela puisse être fait. Les leçons de vie acquises au cours des neuf derniers mois leur seront utiles.

Deux autres équipes de l’ACC, Boston College et Pittsburgh, ont également décidé de ne pas jouer aux boules. La NCAA a renoncé aux conditions d’éligibilité au bol cette année en raison du coronavirus pandémie.

L’entraîneur de Virginie Bronco Mendenhall, dont l’équipe a commencé à retourner sur le campus le 5 juillet, a déclaré qu’il avait laissé la décision à l’équipe.

J’ai dit à notre équipe que j’appréciais leurs commentaires et que je voulais que ce soit leur décision, a-t-il déclaré. Tout comme nous nous sommes rencontrés en début d’année pour faire le choix de jouer, c’était leur choix de terminer la saison à ce moment-là. Je pense que c’est approprié pour cette équipe.

La décision est intervenue après que les capitaines d’équipe ont rencontré le reste des joueurs dimanche.

Je ne veux pas forcer les gars qui ne veulent pas jouer au football dans un match, a déclaré le receveur large et capitaine de l’équipe Terrell Jana après la défaite contre les Hokies. Et aussi, je ne veux pas leur retirer cette opportunité. Je sais que ce serait l’une des rares équipes à participer à quatre matchs de bowling d’affilée, et je ne pense pas qu’aucune équipe ne soit jamais allée cinq de suite. Je ne veux donc pas saisir l’opportunité des gars en dessous de nous, mais en même temps, je veux juste les écouter, entendre ce qu’ils veulent dire, et en équipe, nous nous réunirons et prendrons une décision.

