Virginia: Age of school shooter présente la rareté

NORFOLK, Virginie –

Une fusillade dans une école qui, selon la police de Virginie, a été commise par un élève de 6 ans représente un cas extrêmement rare d’un jeune enfant apportant une arme à feu à l’école et blessant un enseignant, selon des experts qui étudient la violence armée.

Le garçon a tiré et blessé l’enseignant dans une classe de première année vendredi à l’école primaire Richneck de Newport News, selon les autorités. Le chef de la police a déclaré que la fusillade n’était pas accidentelle et faisait partie d’une altercation, mais n’a pas donné plus de détails. Aucun élève n’a été blessé.

Une fusillade dans une école impliquant un enfant de 6 ans est extrêmement rare, mais pas inconnue, avec au moins un autre exemple très médiatisé d’un enfant de 6 ans dans le Michigan tirant sur un camarade de classe en 2000, ont déclaré des experts. Pendant ce temps, la loi de Virginie limite les façons dont un enfant de cet âge peut être puni pour un tel crime.

“Il y a des étudiants qui ont tué des enseignants, plus généralement des lycéens”, a déclaré James Alan Fox, criminologue à la Northeastern University de Boston. “Je ne connais pas d’autres cas où un enfant de 6 ans a tiré sur un enseignant.”

Fox a déclaré qu’il n’était au courant que d’une seule autre fusillade dans une école impliquant un élève de cet âge. En 2000, un garçon de 6 ans a tiré une balle avec un pistolet de calibre .32 à l’intérieur de Buell Elementary près de Flint, Michigan, à 96 kilomètres de Detroit, frappant une fillette de 6 ans qui est décédée plus tard d’elle. blessure.

Fox a analysé les données sur les tirs dans les écoles remontant à 1970 du Center for Homeland Defence and Security, situé à la Naval Postgraduate School de Monterey, en Californie. Il a déclaré que les données faisaient état de fusillades dans des écoles impliquant des enfants âgés de 7, 8, 9 ans et plus, mais pas des enfants de 6 ans.

De 2010 à 2021, il y a eu plus de 800 fusillades liées à l’école dans les écoles K-12 qui ont fait 1 149 victimes. Trente pour cent de ceux-ci se sont produits dans le bâtiment de l’école, a déclaré Fox.

Daniel W. Webster, professeur à l’Université Johns Hopkins qui étudie la violence armée, a convenu qu’un enfant de 6 ans qui tire sur un enseignant dans une école est extrêmement inhabituel. Mais il a déclaré que ses recherches montrent que les cas de jeunes enfants accédant à des armes chargées et se tirant dessus ou tirant sur d’autres par inadvertance dans les maisons ou dans d’autres contextes sont en augmentation.

“Un enfant de 6 ans ayant accès à une arme chargée et se tirant dessus ou tirant sur quelqu’un d’autre, malheureusement, n’est pas si rare”, a-t-il déclaré dans un e-mail.

Dans l’affaire Newport News, le chef de la police Steve Drew a déclaré vendredi que l’enseignante avait subi des blessures mettant sa vie en danger mais que son état s’était quelque peu amélioré vendredi en fin d’après-midi. Il a dit que la fusillade ne semblait pas être un accident et qu’elle était isolée de la seule victime. Il a dit que l’élève et l’enseignant se connaissaient dans une salle de classe.

“Nous n’avons pas eu de situation où quelqu’un tournait autour de l’école en train de tirer”, a déclaré Drew aux journalistes.

Il a dit que le garçon avait une arme de poing dans la salle de classe et que les enquêteurs essayaient de savoir où il l’avait obtenue.

Les parents et les élèves ont été réunis à la porte d’un gymnase, ont déclaré les écoles publiques de Newport News via Facebook.

Le chef de la police n’a pas spécifiquement répondu aux questions de savoir si les autorités étaient en contact avec les parents du garçon, mais a déclaré que des membres du département de police s’occupaient de cette enquête.

“Nous avons été en contact avec l’avocat de notre république (procureur local) et d’autres entités pour nous aider à fournir au mieux des services à ce jeune homme”, a déclaré Drew.

Newport News est une ville d’environ 185 000 habitants située dans le sud-est de la Virginie, connue pour son chantier naval, qui construit les porte-avions du pays et d’autres navires de la marine américaine.

Richneck compte environ 550 élèves de la maternelle à la cinquième année, selon le site Web du Virginia Department of Education. Les responsables de l’école ont déjà déclaré qu’il n’y aurait pas de cours à l’école lundi.

“Aujourd’hui, nos élèves ont reçu une leçon sur la violence armée”, a déclaré George Parker III, surintendant des écoles de Newport News, “et sur ce que les armes à feu peuvent faire pour perturber, non seulement un environnement éducatif, mais aussi une famille, une communauté”.

La loi de Virginie n’autorise pas les enfants de 6 ans à être jugés comme des adultes.

De plus, un enfant de 6 ans est trop jeune pour être confié à la garde du Département de la justice pour mineurs s’il est reconnu coupable.

Un juge pour mineurs aurait toutefois le pouvoir de révoquer la garde d’un parent et de placer un enfant sous la tutelle du Département des services sociaux.



L’écrivain de l’Associated Press Matthew Barakat à Falls Church a contribué à ce rapport.