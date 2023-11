Virginia 24-31 Louisville (9 novembre 2023) Récapitulatif du match

LOUISVILLE, Ky. — Alors que les Cardinals de Louisville étaient satisfaits d’avoir remporté une victoire importante, une blessure effrayante sur un joueur adverse a gardé les choses en perspective.

Retrouver leur concentration après que cela se soit produit aurait pu être leur plus grande réussite.

Isaac Guerendo s’est précipité pour un touché de 73 verges avec 3:24 à jouer et le n°11 Louisville s’est rallié avec 17 points au quatrième quart pour battre Virginia 31-24 jeudi soir.

L’issue serrée a été éclipsée une blessure grave subie par le tailback de Virginie Perris Jones à la fin du troisième quart-temps. Jones a capté une passe de 7 verges et a tâtonné après avoir été touché sur son casque par la sécurité des Cardinals Cam’Ron Kelly et plusieurs autres Cardinals. Malik Washington a récupéré le ballon près de la ligne de touche droite et s’est précipité sur le terrain pour marquer le score de 42 verges pour porter le score à 21-14 après avoir été mené 14-0 à la mi-temps.

Le stade L&N est resté silencieux alors que le personnel médical de Virginie s’est rapidement précipité avec une planche plate et qu’un chariot est rapidement entré dans la zone. Les joueurs des deux équipes se sont agenouillés et certains Cavaliers ont prié pendant que Jones était soigné. Il a été soulevé sur le chariot avec la tête enveloppée. Les fans ont applaudi alors qu’il était emmené du terrain à l’hôpital de l’UofL pour observation.

Le porte-parole du football de Virginie, Jim Daves, a déclaré vendredi par SMS que Jones avait retrouvé le mouvement dans toutes ses extrémités et qu’il resterait hospitalisé pendant la nuit. L’état mis à jour du joueur a également été posté sur Xanciennement connu sous le nom de Twitter.

“Nous recevons des nouvelles encourageantes, mais je ne veux rien dire tant que nous ne les aurons pas officiellement”, a déclaré l’entraîneur de Virginie Tony Elliott immédiatement après le match. “Il va passer une IRM.”

Kelly a déclaré : « Je prie juste pour lui. Je lui ai dit mon article alors qu’il était sur la civière. Je n’ai que de l’amour pour lui. J’espère qu’il se rétablira rapidement.

L’atmosphère tamisée s’est rapidement intensifiée lorsque le jeu a repris alors que les Cardinals (9-1, 6-1 Atlantic Coast Coast Conference) se sont ralliés pour égaliser le match à 24 grâce au panier de 35 verges de Brock Travelstead au début du quatrième, suivi du panier de 52 de Jack Plummer. -passe de touché de 1-yard à Amari Huggins-Bruce grande ouverte avec 6:20 à jouer.

Virginia a lancé la possession suivante et les Cardinals n’ont eu besoin que d’un seul jeu pour prendre définitivement l’avantage alors que Guerendo éclate rapidement à travers un trou au milieu et s’est précipité dans la zone des buts, pour le plus grand plaisir de 44 628.

“Fiers de nos gars qui s’accrochent quand les choses n’allaient pas dans notre sens, jouent jusqu’au bout et trouvent un moyen de réaliser suffisamment de gros jeux pour gagner le match et obtenir quelques arrêts à la fin, vous savez, c’est vraiment comme ça que le football fonctionne. “, a déclaré l’entraîneur de Louisville, Jeff Brohm.

Guerendo a porté six fois pour 94 verges. Jawhar Jordan a totalisé 95 verges en 17 tentatives, dont une rafale de 42 verges qui a établi le premier score de Louisville, un lancer de 4 verges de Plummer à Joey Gatewood. Plummer était 19 sur 28 pour 243 verges par la passe.

Louisville a porté le score à 14-0 Jimmy Calloway a attrapé la déviation dans la zone des buts après que D’Angelo Hutchinson ait bloqué la tentative de botté de dégagement de Daniel Sparks.

Cette victoire a rapproché Louisville d’une place dans le match de championnat de l’ACC contre le numéro 4 de l’État de Floride. Les Cardinals ont besoin d’une défaite en Caroline du Nord samedi pour s’en assurer. Mais il a fallu vaincre une équipe de Virginie (2-8, 1-5) qui a surmonté des revirements et un déficit à deux chiffres pour marquer 21 points sans réponse en troisième et mener 24-17 en quatrième.

Le touché d’un mètre de Jack Griese, l’interception de 28 verges de Kam Robinson pour un touché et le scoop-and-score alerte de Washington ont positionné les Cavaliers pour leur deuxième surprise cette saison. Ils avaient battu le n°10 de Caroline du Nord 31-27 le mois dernier.

Pendant un certain temps, Virginia semblait sur la bonne voie pour ajouter une autre grande victoire grâce au quart-arrière de première année Anthony Colandrea, qui a débuté à la place de Tony Muskett, blessé. Colandrea a surmonté quatre sacs et une interception pour compléter 20 des 31 passes pour 314 verges et le TD de 42 verges. Il s’est également précipité 14 fois pour 89 verges, aidant les Cavaliers à surpasser les Cardinals 434-423 au total.

Louisville a gagné le terrain quand cela comptait, devançant Virginia 187-133. Colandrea a mené les Cavaliers une dernière fois et a atteint les 45 des Cardinals, mais il a été pressé par l’ailier défensif Ashton Gillotte et a lancé incomplet au quatrième essai.

Le cœur et l’esprit des Cavaliers étaient ensuite tournés vers Jones. Comme tout le monde dans le stade.

“Nous voulions le faire pour lui”, a déclaré Chico Bennett, secondeur des bandits de Virginie. “… Je lui ai dit: ‘Nous l’avons eu pour vous, nous vous aimons. Nous l’avons eu.'”

IMPLICATIONS DU SONDAGE

Louisville restera au moins dans le Top 25 jusqu’à ce que les matchs du week-end se déroulent.

LES À EMPORTER

Virginie : Les Cavaliers ne pouvaient pas s’écarter de leur propre chemin avant qu’Anthony Colandrea ne convertisse les gros jeux avec ses bras et ses pieds pour amener les Cavaliers sur le territoire de Louisville et finalement prendre la tête. Les Cavs sont restés féroces après la blessure effrayante de Jones, mais n’ont pas pu arrêter les rapides Cardinals.

Louisville : Les Cardinals ont été en lambeaux la majeure partie de la soirée malgré une avance précoce et ont finalement retrouvé leur sang-froid. Une fois de plus, ils ont remis le ballon à Guerendo, qui a ajouté un autre gros score après avoir couru trois fois la semaine dernière contre Virginia Tech.

SUIVANT

Virginie : accueille Duke le samedi 18 novembre.

Louisville : visite Miami (Floride) le samedi 18 novembre.

