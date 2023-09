Virgin Pulse envisage de fusionner avec HealthComp dans le cadre d’un accord de 3 milliards de dollars

Impulsion viergeune entreprise axée sur le bien-être et l’engagement des employés, a annoncé son intention de fusionner avec HealthComp, une plateforme d’avantages sociaux et d’analyse, pour créer un service de santé basé sur la technologie et les données pour les employeurs.

L’accord de 3 milliards de dollars, annoncé pour la première fois dans le le journal Wall Streetformera une entité combinée qui utilise la technologie et une plate-forme de données basée sur l’IA pour proposer des conceptions de régimes de santé visant à améliorer les résultats de santé des membres et à réduire les coûts pour les membres et les employeurs.

Grâce à la plateforme Homebase for Health de Virgin, les employeurs peuvent accéder à des actifs qui intègrent la gestion des régimes, la conception des régimes, l’intégrité des paiements, les soins préventifs, la navigation en matière de santé et les thérapies numériques.

New Mountain Capital, Blackstone et Morgan Health, la branche santé de JP Morgan Chase, soutiendront l’entité issue du regroupement. Marlin Equity Partners, qui acquis Virgin Pulse en 2018soutiendra également la nouvelle organisation.

Chris Michalak, qui est directeur et PDG de Virgin Pulse depuis 2021, sera PDG de l’entité issue du regroupement, et l’accord devrait être conclu au quatrième trimestre 2023, sous réserve de l’approbation réglementaire.

« Cette combinaison avec HealthComp crée une nouvelle catégorie dans le domaine de la santé qui changera la façon dont les employeurs relèvent le double défi de la réduction des coûts et de l’amélioration des résultats pour les membres. Nos deux sociétés ont une mission commune : améliorer les résultats individuels en impliquant les utilisateurs tôt et souvent. et rendre la santé et le bien-être plus accessibles, abordables et personnels pour tous », a déclaré Michalak dans un communiqué.

« Ensemble, nous abordons un problème qui tourmente l’industrie depuis des années : une structure d’avantages sociaux complexe et mal alignée qui entraîne des besoins non satisfaits et une augmentation des coûts. Nous éliminons le gaspillage, les frictions et les risques évitables en plaçant les membres et leurs besoins au centre. de l’écosystème. »

LA PLUS GRANDE TENDANCE

Virgin Pulse a annoncé son intention d’intégrer la société numérique de santé mentale Headspace dans sa plateforme Homebase for Health en juin. Grâce à ce partenariat, les membres de Virgin auraient un accès complet à Headspace au sein de sa plateforme de santé et de bien-être basée sur l’IA.

Un mois avant, Virgin Pulse annoncé elle a élargi sa plateforme Homebase for Health pour inclure des outils personnalisés de bien-être de la main-d’œuvre basés sur l’IA qui créent une vue à 360 degrés des populations, font progresser les déterminants sociaux des données de santé et génèrent des millions d’informations chaque minute.

Virgin a déclaré que la base de données lui permet de trouver le sosie des données d’un membre, une représentation virtuelle du membre. Il comble ensuite les lacunes concernant le membre en utilisant le jumelage de données pour aider le système à se préparer et à réagir aux besoins d’un membre.

Virgin Pulse a réalisé plusieurs acquisitions dans le passé, notamment l’achat d’un outil d’engagement en matière de santé des consommateurs. Welltok en 2021 et la thérapie numérique Blue Mesa Health en 2020, une entreprise surtout connue pour son programme de prévention du diabète Transform.

En 2018, Virgin Pulse a fusionné avec RedBrick Health, une plateforme numérique de coaching et de navigation, après que Marlin Equity Partners a acquis RedBrick et Virgin Pulse pour un montant non divulgué.