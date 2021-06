Virgin Orbit de Richard Branson doublera son taux de lancement l’année prochaine

L’entreprise spatiale privée de Sir Richard Branson, Virgin Orbit, a lancé mercredi sa deuxième mission satellitaire réussie cette année. Le PDG Dan Hart a déclaré à CNBC que la société se concentre désormais sur « l’accélération » et l’expansion des opérations à l’échelle mondiale.

« Nous sommes sur une très bonne trajectoire pour avoir un autre vol cette année, puis doubler cette cadence et avoir six vols l’année prochaine, puis augmenter à partir de là », a déclaré Hart.

Virgin Orbit utilise un Boeing 747 modifié comme plate-forme pour lancer ses fusées, plutôt que depuis le sol comme d’autres sociétés. Le lancement de mercredi – qui a décollé du désert californien et s’est envolé vers l’espace au-dessus de l’océan Pacifique – a marqué le premier lancement commercial de la société, les deux lancements précédents étant des missions de démonstration.

La société vole actuellement depuis le port aérien et spatial de Mojave en Californie et a des accords en place pour un lancement depuis l’île de Guam et de Cornwall au Royaume-Uni. Virgin Orbit travaille également avec « d’autres pays » sur des accords, a déclaré Hart, notamment le Japon, le Brésil et Abu Dhabi.

« Nous pouvons transformer n’importe quel aéroport en port spatial », a déclaré Hart.

L’approche de Virgin Orbit pour le lancement de fusées est « complètement et tout à fait unique » par rapport à ses concurrents au sol dans la construction de fusées, a déclaré Branson. La société vise à être capable de répondre à la demande de lancement d’un client dans les 24 heures, ce qui, selon Branson, est un besoin dont il a parlé avec les dirigeants des armées américaine, britannique et canadienne.

« Si les pays voulaient stocker des fusées pour de futures crises dans le monde, nous allons simplement renforcer les capacités et faire exactement cela », a déclaré Branson.