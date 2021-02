À partir d’aujourd’hui – 1er février 2021 – Virgin offre à tous ses clients un accès gratuit à des émissions de télévision et des chaînes populaires pour enfants afin de divertir les enfants tout au long du verrouillage.

Les sept canaux auxquels les clients ont accès sont Cartoon Network, Cartoonio, Boomerang, Nickelodeon, NickToons, Nick Jr et Nick Jr Too – tous des canaux qui ne sont généralement disponibles que sur les plans premium de Virgin.

Cette promotion sera disponible jusqu’au 3 mars 2021. Virgin a proposé la même offre au printemps 2020 lors du premier verrouillage, et elle est maintenant revenue juste avant la pause de février.

Les émissions que les gens pourront écouter incluent Blippi, Peppa Pig, PAW Patrol, Dora l’exploratrice, Masha et l’ours, Tom et Jerry, Looney Tunes, Adventure Time et plus encore.

De plus, si les clients disposent de l’application Virgin TV Go (disponible sur iOS et Android), ils pourront diffuser des centaines de vidéos éducatives gratuites et de coffrets pour enfants. Virgin a également étendu sa promotion gratuite de Hopster, une application éducative pour les enfants d’âge préscolaire.

Virgin n’est pas la seule ressource disponible pour les enfants pendant le verrouillage. BBC Bitesize a rassemblé des centaines de ressources éducatives pour les enfants, y compris des programmes destinés aux enfants sur BBC One et BBC Two, et des ressources en ligne basées sur les programmes.

En outre, les clients mobiles sur les plans EE, BT Mobile et Plusnet Mobile pourront accéder à BBC Bitesize sans aucune donnée, ce qui permet une plus grande flexibilité pour l’apprentissage à domicile. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet sur le site Web de BT.

Vous pouvez également consulter d’autres moyens d’obtenir des données gratuites pour l’enseignement à domicile pendant le verrouillage, et les meilleures offres pour étudiants disponibles sur la technologie ce mois-ci.