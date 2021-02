Le fournisseur de télévision Virgin donnera accès à 22 chaînes de télévision premium à tous ses clients du 15 février au 16 mars pour divertir les gens pendant le verrouillage.

L’annonce intervient après que la société ait fait une sélection de chaînes de télévision pour enfants gratuites pour les enfants pendant les vacances de février. Désormais, une sélection encore plus grande d’émissions et de films sera disponible pour toute la famille.

La gamme comprend les chaînes suivantes: Discovery HD, Comedy Central HD, E4 HD, Film 4 HD, Fox HD, Kiss, Magic, MTV HD et National Geographic HD.

Les fans d’amis qui n’ont pas accès à Netflix seront ravis d’apprendre que les rediffusions de l’émission sont diffusées régulièrement tout au long de la journée sur Comedy Central, tandis que Discovery HD inclut des originaux tels que Gold Rush – vous pouvez également regarder des émissions Discovery gratuitement en utilisant un essai. de Discovery +.

Virgin s’est également associée à Tastemade pour proposer une programmation originale de nourriture et de voyage sur la plateforme. Parmi les émissions qui seront disponibles en streaming, citons Les tartes qui ont changé ma vie!, Les repas à petit budget à base de plantes et Voyager pour vos papilles. Le streaming de cette chaîne est sans frais supplémentaires pour les clients.

Vous pouvez en savoir plus sur les chaînes premium gratuites sur le site Web de Virgin. Vous pouvez également consulter notre comparaison de Virgin et Sky, et comment obtenir des données gratuites pour l’apprentissage à domicile pendant le verrouillage.