Virgin Media est en panne | Courrier quotidien en ligne

Le passage d’un fournisseur à large bande pourrait devenir beaucoup plus simple, plus rapide et plus facile selon les nouvelles règles suggérées par l’Ofcom.

Le régulateur des communications veut permettre aux clients de pouvoir magasiner pour trouver la meilleure offre sans craindre des procédures prolongées qui obligent les clients à parler à l’ancien et au nouveau fournisseur ainsi qu’à organiser la transition.

Au lieu de cela, il a proposé un mécanisme pour un transfert transparent qui permettrait aux clients de ne parler qu’à leur nouveau fournisseur.

La société choisie pour devenir le nouveau fournisseur haut débit gèrerait l’ensemble du processus de commutation au nom du client.

L’Ofcom pense que le soi-disant « One Touch Switch » rendra non seulement le processus moins compliqué, mais permettra également aux gens de profiter des meilleures offres.

Cela éviterait également un écart entre la fin de l’ancien service et le démarrage du nouveau.