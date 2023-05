Virgin Galactic vise le 25 mai pour le premier vol spatial depuis Branson

Vierge Galactique vise dès le 25 mai le lancement de son prochain vol spatial, qui marque à la fois sa première en près de deux ans depuis le vol fondateur Sir Richard Branson et sa dernière étape prévue avant le début du service commercial.

Appelée Unity 25, la mission représente le cinquième vol spatial de la société à ce jour, lancé depuis Spaceport America au Nouveau-Mexique. Il s’agit d’un vol « d’évaluation finale », avec six employés de Virgin Galactic à bord pour un court voyage aux confins de l’espace.

La mise à jour intervient après une période de rénovation plus longue que prévu pour le vaisseau spatial de la société : quelques mois après le vol de Branson, et à la suite d’une enquête de la FAA sur un accident lors de son voyage, la société a suspendu ses opérations pour ce qui devait être un « huit à 10 mois » de processus – mais a fini par prendre près de 16 mois à la place.

Les actions de Virgin Galactic ont augmenté de 5% en début de séance mercredi après l’annonce, avant d’abandonner les gains pour s’échanger peu de choses ce jour-là. La société a publié plus tôt ce mois-ci des résultats du premier trimestre qui ont révélé des pertes croissantes alors qu’elle finance le développement et l’expansion de sa flotte de vaisseaux spatiaux.

Inscrivez-vous ici pour recevoir les éditions hebdomadaires de la newsletter Investir dans l’espace de CNBC.

Les pilotes internes Mike Masucci et CJ Sturckow piloteront le vaisseau spatial VSS Unity, tandis que Jameel Janjua et Nicola Pecile piloteront l’avion porteur VMS Eve. Dans la cabine des passagers se trouveront l’instructeur en chef des astronautes Beth Moses, ainsi que l’instructeur des astronautes Luke Mays, le directeur principal de l’ingénierie Christopher Huie et le directeur principal des communications internes Jamila Gilbert.

L’approche de Virgin Galactic en matière de tourisme spatial consiste à voler jusqu’à une altitude d’environ 40 000 pieds, à libérer le vaisseau spatial et à allumer son moteur pour dépasser 80 kilomètres (ou environ 262 000 pieds) – l’altitude que les États-Unis reconnaissent comme la limite de l’espace.

Connu sous le nom de sous-orbital, ce type de vol spatial offre aux passagers quelques minutes d’apesanteur, contrairement aux vols orbitaux beaucoup plus longs, plus difficiles et plus chers effectués par SpaceX d’Elon Musk. Après avoir volé sur son propre engin en 2021, Branson a déclaré à CNBC qu’il espérait voler avec SpaceX.

En fonction des résultats et des données recueillies auprès d’Unity 25, la société vise à effectuer sa première mission commerciale « fin juin ».