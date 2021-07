Virgin Galactic tombe après qu’elle s’apprête à vendre 500 millions de dollars d’actions après le vol de Branson

Les actions de Virgin Galactic ont chuté lundi après que la société a demandé à vendre jusqu’à 500 millions de dollars d’actions ordinaires. Cela fait suite au vol d’essai réussi de la société de vols spatiaux commerciaux avec le fondateur Sir Richard Branson.

Virgin Galactic, qui se négocie sous le ticker SPCE, a chuté de plus de 11% après cela a déposé un avis d’offre de vente d’actions auprès de la Securities and Exchange Commission. La négociation de Virgin Galactic a été brièvement interrompue lundi matin en raison de la volatilité.

Dimanche, la société a terminé avec succès son vol d’essai en équipage complet dans l’espace suborbital, une étape majeure dans la course à l’espace commercial et une étape vers son objectif de service commercial en 2022.

Les actions ont échangé des mains à 43,56 $, vers 10 h 45 HE, après avoir augmenté de 7 % dans les échanges avant commercialisation. Le stock est en hausse de plus de 80% jusqu’à présent cette année en prévision de cette progression vers le service commercial.

« Nous considérons la réussite de Branson comme un coup marketing massif pour Virgin Galactic qui sera impossible à ignorer pour le public », a déclaré aux clients Ken Herbert, analyste des actions de Canaccord Genuity. La société a une cote d’achat sur la société, mais a également fixé un objectif de cours de 35 $ sur l’action, ce qui est inférieur à son niveau actuel.

Le vaisseau spatial de la société VSS Unity a été lancé dimanche au-dessus du ciel du Nouveau-Mexique, avec deux pilotes guidant le véhicule transportant le fondateur milliardaire et trois employés de Virgin Galactic. VSS Unity a déclenché son moteur de fusée et accéléré à une vitesse trois fois supérieure à la vitesse du son lors d’une montée au bord de l’espace.

« Nous considérons cela comme important sur la voie du démarrage des vols de passagers, ce qui, nous le supposons, se produira au début de 2022 », a déclaré aux clients Douglas Harned, analyste d’AB Bernstein. La société a une cote de performance du marché sur Virgin Galactic.

Le VSS Unity de Virgin Galactic est conçu pour accueillir jusqu’à six passagers avec les deux pilotes. La société compte environ 600 réservations de billets sur de futurs vols, vendus à des prix compris entre 200 000 $ et 250 000 $ chacun. Bien que les ventes de billets de passagers n’aient pas encore été annoncées, Bernstein s’attend à ce qu’elles soient vendues à un prix plus élevé, entre 400 000 $ et 500 000 $.

Virgin Galactic a également annoncé son partenariat avec la société de tirage au sort Omaze pour offrir une chance à deux sièges sur « l’un des premiers vols spatiaux commerciaux de Virgin Galactic » au début de l’année prochaine.

« Le vol est symboliquement important pour renforcer la confiance des consommateurs et la demande de tourisme spatial », a déclaré Harned. « Un vol d’essai réussi par Blue Origin incluant le fondateur Jeff Bezos, prévu pour le 20 juillet, devrait susciter un intérêt accru dans l’industrie, ce qui profiterait aux deux sociétés. »