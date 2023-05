Virgin Galactic termine son dernier vol d’essai avant d’emmener des clients payants dans l’espace

Virgin Galactic a terminé ce qui devrait être son dernier vol d’essai jeudi avant d’emmener des clients payants pour de brefs voyages dans l’espace, marquant ce que la société de tourisme spatial a décrit comme une « réalisation fantastique ».

Six des employés de l’entreprise, dont deux pilotes, ont atterri à Spaceport America dans le sud du Nouveau-Mexique après le court vol aller-retour qui comprenait quelques minutes d’apesanteur.

Il a fallu environ une heure au vaisseau-mère pour transporter l’avion spatial à une altitude de 13 563 mètres (près de 44 500 pieds), où il a été libéré et a déclenché son moteur-fusée pour effectuer la poussée finale.

« Boost réussi, NOUS AVONS ATTEINT L’ESPACE ! » a tweeté Virgin Galactic.

Il a atteint une altitude de 87 kilomètres avant de redescendre vers la piste, selon la compagnie.

Jamila Gilbert, qui a grandi dans le sud du Nouveau-Mexique et dirige les communications internes de l’entreprise, faisait partie des personnes à bord qui évaluaient ce que ce serait pour les clients payants.

« Il est difficile de mettre des mots sur ce qu’a été cette expérience, mais je suis sûr que je passerai le reste de ma vie à essayer », a déclaré Gilbert dans un communiqué publié après le vol.

« En tant que l’une des rares personnes non techniques à voler dans l’espace, mon rôle dans cette mission marque un changement radical quant à savoir qui peut aller dans l’espace, et est un signe prometteur des opportunités que Virgin Galactic et le secteur spatial commercial ouvrent. »

Gilbert regarde par l’une des fenêtres alors qu’elle fait l’expérience de l’apesanteur pendant le vol d’essai. (Virgin Galactic/Associated Press)

Le vol a eu lieu près de deux ans après que le fondateur Richard Branson a battu son compatriote milliardaire et fondateur d’Amazon Jeff Bezos et la société de fusée Blue Origin dans l’espace. Bezos a fini par voler neuf jours plus tard depuis l’ouest du Texas et Blue Origin a depuis lancé plusieurs voyages de passagers.

Virgin Galactic travaille depuis plus d’une décennie pour envoyer des passagers payants sur de courts sauts spatiaux et, en 2021, a finalement obtenu l’approbation du gouvernement fédéral.

La prochaine étape consistera pour Virgin Galactic à analyser les données du vol de jeudi et à inspecter les avions et autres équipements alors que la société se prépare pour le service commercial, peut-être dès la fin juin.

REGARDER | Ce Canadien a un billet pour l’espace : Un professeur canadien à la retraite fait un pas de plus vers son rêve de vol spatial Judy Anderson, professeur de sciences à la retraite de Winnipeg, planifie un voyage dans l’espace avec Virgin Galactic du milliardaire Richard Branson depuis plus d’une décennie et a versé un acompte de 20 000 $ sur le billet de 200 000 $. Elle dit que son voyage semble plus proche de la réalité après le voyage de Branson le dimanche.

Billets maintenant 450 000 $ US

Le vol commercial initial comprendra des membres de l’armée de l’air italienne qui mèneront des expériences. Viendront ensuite les clients qui ont acheté des billets il y a des années pour tenter leur chance en apesanteur à bord d’un vaisseau spatial ailé qui se lance depuis le ventre d’un avion.

Environ 800 billets ont été vendus au cours de la dernière décennie, le lot initial coûtant 200 000 $ US chacun. Les billets coûtent maintenant 450 000 $US par personne.

Virgin Galactic a atteint l’espace cinq fois depuis 2018 et visera 400 vols par an depuis Spaceport America une fois qu’il aura terminé la construction de sa prochaine classe d’avions propulsés par fusée dans une installation de l’Arizona voisin.

Après le voyage de Branson, la Federal Aviation Administration a interdit les vols alors qu’elle enquêtait sur un problème qui avait fait dévier la fusée de sa trajectoire lors de sa descente vers sa piste dans le désert du Nouveau-Mexique. Virgin Galactic a insisté à l’époque sur le fait que Branson et les autres n’étaient jamais en danger.

La société a apporté des modifications à son avion porteur et à l’avion spatial. Le retard a été presque deux fois plus long que prévu, en partie en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement et de pénuries de main-d’œuvre.