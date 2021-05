Virgin Galactic termine le troisième vol spatial de VSS Unity

Sir Richard Branson se tient sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) avant la négociation de Virgin Galactic (SPCE) à New York, États-Unis, le 28 octobre 2019.

Virgin Galactic a fait un pas de plus vers l’achèvement du développement de son système de tourisme spatial samedi, en effectuant avec succès son premier vol spatial en plus de deux ans.

Le vaisseau spatial de la société, nommé VSS Unity, a été transporté jusqu’à une altitude d’environ 44 000 pieds par un avion porteur appelé VMS Eve. L’avion a ensuite relâché le vaisseau spatial, qui a tiré son moteur-fusée et a accéléré à plus de trois fois la vitesse du son.

Après avoir effectué un lent backflip en microgravité au bord de l’espace, Unity est revenu dans l’atmosphère en planant, atterrissant sur la piste de Spaceport America au Nouveau-Mexique dont il avait décollé plus tôt.

Les pilotes CJ Sturckow et Dave Mackay ont piloté Unity. Le couple a déjà volé dans l’espace, ainsi que les autres pilotes de Virgin Galactic Michael « Sooch » Masucci et Mark Stucky et l’entraîneur en chef des astronautes Beth Moses, qui ont chacun reçu des ailes d’astronaute après les deux premiers vols spatiaux de la compagnie.

Les États-Unis considèrent officiellement les pilotes qui ont parcouru plus de 80 kilomètres comme des astronautes.