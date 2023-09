Virgin Galactic suscite une controverse avec une cargaison fossile

Dans une démarche qui suscite de nombreuses critiques de la part de la communauté scientifique, une récente mission de Virgin Galactic a transporté deux anciens fossiles d’hominidés aux confins de l’espace.

Lancé depuis Spaceport America au Nouveau-Mexique le vendredi 8 mai, le VSS Unité l’avion spatial transportait des fragments de Australopithèque sediba et Homo naledi, espèce d’hominidés fondamentale pour comprendre l’évolution humaine. Au-delà d’être considéré comme un geste futile et grossier, les scientifiques affirment que ce coup manquait de fondement scientifique et que le transport de restes ancestraux humains de cette manière soulève diverses questions éthiques, entre autres préoccupations. Que Unité n’a pas réellement atteint l’espace, ce qui n’est jamais le cas, ajoute un certain degré d’insulte à cette blessure.

Galactic 03, le quatrième vol suborbital de la société en autant de mois, a débuté à 10 h 34 HE, atteignant une altitude maximale de 55 milles (88,5 kilomètres) et une vitesse maximale de Mach 2,95 avant de se poser à nouveau à 11 h 36. je suis ET. Cependant, il convient de noter que la mission, bien que volant très haut, n’a pas franchi la ligne Kármán, la limite internationalement acceptée de l’espace.

L’Université du Witwatersrand à Johannesburg (alias Wits University), qui a participé à la planification de l’exercice, a déclaré dans un discours éblouissant communiqué de presse que les fossiles sont désormais devenus les « astronautes les plus anciens à avoir voyagé dans l’espace ». Timothy Nash, milliardaire et défenseur de l’environnement sud-africain, était passager à bord Unité et il transporta personnellement la précieuse cargaison pendant le voyage.

Le professeur Lee Berger, directeur du Centre d’exploration du voyage humain profond à l’Université de Wits et explorateur en résidence du National Geographic, est une figure réputée mais controversée de la paléoanthropologie. Lui et son équipe ont découvert A. sediba fossiles sur le site fossilifère de Malapa en Afrique du Sud en 2008, et H.Naledi dans le système de grottes Rising Star, également en Afrique du Sud, en 2013, puis annoncé au monde en 2015.

Pour le voyage Galactic 03, Berger a sélectionné un fragment de la clavicule, ou clavicule, du A. sediba spécimen, estimé à 2 millions d’années, et un os du pouce provenant du H. naledi fossile, vieux d’environ 250 000 ans. Ces fossiles étaient stockés en toute sécurité dans un tube en fibre de carbone. Berger a personnellement transporté les fossiles à Spaceport America, où ils ont été remis à Nash lors d’une cérémonie juste avant le vol.

« Le voyage de ces fossiles dans l’espace représente l’appréciation de l’humanité pour la contribution de tous les ancêtres de l’humanité et de nos anciens parents », a noté Berger dans le communiqué de presse de Wits. « Sans leur invention de technologies telles que le feu et les outils, et leur contribution à l’évolution de l’esprit humain contemporain, des projets aussi extraordinaires que les vols spatiaux n’auraient pas eu lieu. » Bernhard Zipfel, conservateur des collections à Wits, a ajouté que ces fossiles sont parmi les plus documentés et ont été rendus disponibles dans le monde entier grâce à des initiatives scientifiques et en libre accès.

Inutile de dire que la mission Galactic 03 n’est pas sans détracteurs, divers scientifiques remettant en question le but d’une telle entreprise et s’il était approprié de le faire compte tenu de considérations scientifiques, culturelles et éthiques.

Lorsque Chris Stringer a vu le tweet de Berger (ci-dessus) du 1er septembre, il a pensé que les matières fossiles se dirigeaient vers un synchrotron ou un laboratoire d’ADN, alors il a mis un « j’aime » sur le tweet, mais d’autres ont ensuite souligné que ces fossiles avaient été propulsé aux confins de l’espace. « Ma première réaction a été d’être incrédule que quelqu’un ait pu réaliser un coup aussi stupide et arrogant », a expliqué Stringer, paléoanthropologue au Musée d’histoire naturelle de Londres, à Gizmodo par courrier électronique. Il s’est rendu compte que Berger « avait réellement fait cela et, inexplicablement, avait l’autorisation institutionnelle pour le faire ».

Stringer s’inquiète désormais du fait que Berger ait « très probablement perdu le peu de crédibilité scientifique qui lui restait », en référence aux récents eLife et les controverses documentaires sur Netflix (plus d’informations à ce sujet) ici et icimais en un mot, l’affirmation de Berger selon laquelle H. naledi (des rituels funéraires pratiqués sur la base des découvertes de Rising Star Cave ont suscité un débat important et l’attention des médias plus tôt cette année). «Je ne suis pas sûr de l’endroit où il… et du très important naledi sites – peuvent s’en prendre à cela », a ajouté Stringer.

La mission a reçu la bénédiction de plusieurs responsables, dont le vice-chancelier Zeblon Vilakazi de l’Université de Wits, Richard Branson de Virgin Galactic, Ian Miller de la National Geographic Society et l’Agence sud-africaine des ressources du patrimoine (SAHRA). Le but déclaré du voyage dans le Demande SAHRA « faisait la promotion de la science et apportait une reconnaissance mondiale à notre recherche scientifique sur les origines humaines en Afrique du Sud ».

Gizmodo a contacté l’Université Wits pour obtenir ses commentaires et a relayé une déclaration envoyée par courrier électronique de Ben Mwasinga, responsable principal de la gestion de la conservation du patrimoine à SAHRA, détaillant le point de vue de l’institution, affirmant que la demande de permis visait à mettre en lumière les récentes découvertes paléoscientifiques en Afrique du Sud, avec SAHRA » convaincu que l’avantage promotionnel obtenu était correctement pondéré par rapport au risque inhérent à un voyage de cette nature. Ce à quoi Mwasinga a ajouté :

Toutes les candidatures soumises à SAHRA sont accessibles au public pour permettre à tout membre du public de formuler des commentaires. Par ailleurs, toute personne peut faire appel de nos décisions dans un délai de (quatorze) 14 jours. Aucune objection n’a été reçue pour cette candidature.

Eleanor Scerri, responsable du groupe des paléosystèmes humains à l’Institut Max Planck de géoanthropologie en Allemagne, estime que les préoccupations soulevées lors de cet incident touchent aux questions d’accès et de contrôle du patrimoine.

« Il semble évident que la renommée, la richesse et le pouvoir ne doivent pas être privilégiés par rapport à l’intégrité scientifique, à la rigueur et à l’éthique lorsqu’il s’agit d’obtenir l’accès », a-t-elle écrit par courrier électronique. « Une demande comme celle-ci aurait-elle été sanctionnée par une personne moins riche ou moins célèbre ? Cela ressemble vraiment à des coups différents pour différentes personnes, avec une gifle retentissante pour quiconque travaille dur pour préserver le patrimoine humain pour les générations futures.

Scerri a déclaré que cet épisode fait écho de manière troublante à une époque où la paléoanthropologie africaine était traitée comme une nouveauté par les colonialistes et les aventuriers, plutôt que comme un patrimoine mondial inestimable. « C’est pourquoi il est difficile de voir ici l’esprit d’effort humain ou la promotion de la science africaine », a-t-elle ajouté.

Sur X (anciennement Twitter), plusieurs scientifiques, dont l’anthropologue biologiste Alessio Veneziano, a soulevé des inquiétudes sur les motivations et la validité scientifique du vol suborbital, l’éthique du transport des restes ancestraux, l’accès unique aux fossiles de Berger et la perversion potentielle de la paléoanthropologie. Sonia Zakrzewski, bioarchéologue de l’Université de Southampton, exprimé sur X, « Je suis horrifiée qu’ils aient obtenu un permis », et dit qu’elle prévoit d’utiliser cela comme exemple de pratiques contraires à l’éthique, notant : « Ce n’est PAS de la science. »

Dans un e-mail, la professeure agrégée Victoria Gibbon, anthropologue biologique du Département de biologie humaine de l’Université du Cap, en Afrique du Sud et conservatrice du UCT Human Skeletal Repository, a écrit :

Je suis choqué. L’intendance et la conservation des ancêtres humains concernent la protection et les soins. Par conséquent, les déplacements et manipulations inutiles des dépouilles sont normalement évités. Je ne vois aucun mérite scientifique ou politique de gestion qui soutiendrait cela. »mission. » jeIl est regrettable qu’un permis ait été délivré par le gouvernement sud-africain, citant avantage promotionnel. Bénéfice promotionnel pour qui ? C’est un moment très inhabituel et décevant pour le terrain.

Alan Morris, anthropologue biologique et professeur émérite au département de biologie humaine de l’Université du Cap, a déclaré que Berger avait l’habitude de « étendre ses preuves afin d’obtenir un maximum de publicité », comme il l’a expliqué par courrier électronique, citant les affirmations du scientifique. de préservation des tissus cérébraux dans A. sediba, anciens hominidés nains aux Palaoset les revendications susmentionnées concernant l’enterrement et l’art parmi H. naledi.

« Berger propose des idées folles sans la rigueur scientifique nécessaire pour les soutenir, mais le gain n’est pas la science, c’est la renommée et les bénéfices que cela apporte dans ce monde moderne des médias sociaux », a déclaré Morris, qui pense qu’il y a quelque chose de très faux dans envoyer des fossiles aux confins de l’espace et se demande pourquoi et comment un permis a été accordé pour un tel acte.

« J’ai fait partie de comités SAHRA dans le passé qui ont examiné l’accès aux spécimens fossiles et subfossiles humains et la science est toujours au cœur de la décision », a expliqué Morris. Il a posé quelques questions pertinentes, telles que la manière dont la recherche vise à tirer profit de l’envoi de fossiles aux confins de l’espace et quels avantages cela offre aux communautés descendantes.

Répondant à ses propres questions, Morris a conclu : « En fait, il n’y a AUCUNE valeur scientifique – il s’agit UNIQUEMENT d’une question de publicité. »

Gizmodo a contacté Lee Berger pour commenter mais n’a pas immédiatement reçu de réponse.

Ce message a été modifié pour inclure la citation de Victoria Gibbon.

