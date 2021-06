Virgin Galactic reçoit une licence de la FAA pour transporter des passagers dans l’espace

Le vaisseau spatial Unity de Virgin Galactic est conçu pour accueillir jusqu’à six passagers avec les deux pilotes. La société compte environ 600 réservations de billets sur de futurs vols, vendus à des prix compris entre 200 000 $ et 250 000 $ chacun.

Alors que la FAA avait précédemment accordé à Virgin Galactic une licence de lancement pour effectuer des vols spatiaux, l’extension de la licence permet à l’entreprise de faire voler ce que le régulateur appelle des « participants aux vols spatiaux ». La société a achevé un programme de vérification et de validation de 29 éléments pour la FAA, franchissant les deux derniers jalons de la FAA avec son dernier test de vol spatial en mai. Colglazier a noté que les deux derniers jalons étaient spécifiques aux systèmes de commande de vol et aux systèmes de navigation inertielle du vaisseau spatial.

cependant, un rapport plus tôt ce mois-ci par un blogueur basé à Mojave, en Californie – où Virgin Galactic fabrique ses véhicules – a déclaré que la société envisageait de réorganiser son programme de vols pour lancer Branson le week-end du 4 juillet. Le rapport est arrivé peu de temps après que Jeff Bezos a annoncé qu’il volerait sur le premier vol spatial de passagers de Blue Origin, dont le lancement est prévu le 20 juillet – suggérant que Branson pourrait encore essayer de battre Bezos pour voler personnellement dans l’espace.

Colglazier a déclaré que l’approbation de la FAA signifie que « le programme d’essais en vol passe maintenant » à la démonstration de « l’expérience en cabine » du vaisseau spatial.

« Je sais qu’il y a beaucoup d’intérêt et de spéculations, mais nous n’avons annoncé ni la date ni les personnes qui y participeraient », a déclaré Colglazier. « Nous abordons cela de manière très méthodique, avec la sécurité comme première considération, et lorsque nous avons toutes ces cases cochées et toutes les étapes en place, c’est à ce moment-là que nous pouvons avancer et annoncer. »

Les retards de développement ont repoussé le début promis du service commercial de la société de la mi-2020 au début de 2022.