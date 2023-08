Virgin Galactic propulse ses 1ers touristes aux confins de l’espace

Virgin Galactic a explosé aux confins de l’espace avec ses premiers touristes jeudi, dont un ancien olympien britannique qui a acheté son billet il y a 18 ans et un duo mère-fille des Caraïbes.

L’avion spatial a glissé vers une piste d’atterrissage à Spaceport America, dans le désert du Nouveau-Mexique, après un bref vol qui a donné aux passagers quelques minutes d’apesanteur.

Des acclamations ont éclaté des familles et des amis qui regardaient d’en bas lorsque le moteur-fusée de l’engin a tiré après qu’il ait été libéré de l’avion qui l’avait transporté en altitude. La fusée a atteint une hauteur d’environ 88 kilomètres.

La société de Richard Branson prévoit de commencer à proposer des voyages mensuels aux clients sur son avion spatial ailé, rejoignant Blue Origin de Jeff Bezos et SpaceX d’Elon Musk dans le secteur du tourisme spatial.

Avant le lancement, le passager de Virgin Galactic, Jon Goodwin, qui a été parmi les premiers à acheter un billet en 2005, a déclaré qu’il était convaincu qu’il ferait un jour le voyage. L’olympien britannique de 80 ans – qui a concouru en canoë en 1972 – est atteint de la maladie de Parkinson et veut être une source d’inspiration pour les autres.

Virgin Galactic a lancé jeudi matin son premier groupe de touristes spatiaux depuis le port spatial du Nouveau-Mexique. (Virgin Galactic via l’Associated Press)

« C’est de loin la chose la plus géniale que j’ai jamais faite de ma vie », a-t-il déclaré à la foule après son vol.

Goodwin a déclaré avoir payé 200 000 $ US pour son billet. Le coût est maintenant de 450 000 $.

7e voyage dans l’espace de la société depuis 2018

Goodwin a été rejoint par la gagnante du tirage au sort Keisha Schahaff, 46 ans, coach de santé d’Antigua, et sa fille, Anastatia Mayers, 18 ans, étudiante à l’Université écossaise d’Aberdeen.

« Un rêve d’enfant est devenu réalité », a déclaré Schahaff. Sa fille a ajouté: « Je n’ai pas de mots. La seule pensée que j’ai eue tout le temps était: » Wow! « »

Également à bord de l’engin lancé par avion, qui glisse vers un atterrissage semblable à une navette spatiale : deux pilotes et l’entraîneur des astronautes de la compagnie.

C’était le septième voyage de Virgin Galactic dans l’espace depuis 2018, mais le premier avec un détenteur de billet.

Branson, le fondateur de la société, a sauté à bord pour le premier vol en équipage grandeur nature en 2021. Des chercheurs militaires et gouvernementaux italiens ont grimpé en flèche en juin lors du premier vol commercial.

« Bienvenue au club », a-t-il dit aux nouveaux space-flyers via Xanciennement connu sous le nom de Twitter.

Les touristes de l’espace Jon Goodwin, au centre, du Royaume-Uni, et le duo mère-fille Keisha Schahaff, à droite, et Anastatia Mayers, à gauche, d’Antigua-et-Barbuda, réagissent après leur vol au bord de l’espace à bord de l’avion propulsé par fusée Unity de Virgin Galactic à Spaceport America, près de Truth or Consequences, NM, jeudi. (Andrés Leighton/Associated Press)

Environ 800 personnes sont actuellement sur la liste d’attente de Virgin Galactic, selon la société.

La fusée de Virgin Galactic est lancée depuis le ventre d’un avion, et non depuis le sol, et nécessite deux pilotes dans le cockpit. Une fois que le vaisseau-mère atteint une hauteur d’environ 15 kilomètres, l’avion spatial est libéré et déclenche son moteur-fusée pour effectuer la poussée finale. Les passagers peuvent se détacher de leur siège, flotter dans la cabine pendant quelques minutes et admirer une vue imprenable sur la Terre, avant que l’avion spatial ne rentre chez lui et atterrisse sur une piste.

Comme Virgin Galactic, Blue Origin vise les franges de l’espace, lançant des hauts et des bas rapides depuis l’ouest du Texas. Blue Origin a lancé 31 personnes jusqu’à présent, mais les vols sont suspendus à la suite d’un crash de fusée l’automne dernier. La capsule, transportant des expériences mais pas de passagers, atterrit intacte.

SpaceX est la seule entreprise privée à transporter des clients jusqu’en orbite, facturant un prix beaucoup plus élevé : des dizaines de millions de dollars par siège. Il a déjà piloté trois équipages privés. La NASA est son plus gros client, comptant sur SpaceX pour transporter ses astronautes vers et depuis la Station spatiale internationale depuis 2020.

Nouvelle forme de voyage d’aventure

Les gens partent à l’aventure depuis des décennies, avec les risques récemment soulignés par l’implosion du submersible Titan qui a tué cinq passagers alors qu’ils descendaient pour voir l’épave du Titanic.

Virgin Galactic a subi sa propre perte en 2014 lorsque son avion-fusée s’est brisé lors d’un vol d’essai, tuant un pilote. Pourtant, les touristes spatiaux font toujours la queue, depuis que le premier a été lancé en orbite en 2001 avec les Russes.

Branson, qui vit dans les îles Vierges britanniques, a regardé le vol de jeudi depuis une fête à Antigua. Il avait organisé une loterie virtuelle pour établir un ordre hiérarchique pour les 50 premiers clients de l’entreprise – surnommés les astronautes fondateurs. Virgin Galactic a déclaré que le groupe avait convenu que Goodwin irait en premier, compte tenu de son âge et de sa maladie de Parkinson.