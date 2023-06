Virgin Galactic organise le premier vol commercial de tourisme spatial

Vierge Galactique vise à lancer son service de tourisme spatial commercial fin juin.

Les actions de la société ont grimpé de plus de 40% dans les échanges prolongés jeudi.

Virgin Galactic a déclaré jeudi que le vol, appelé Galactic 01, vise une fenêtre de lancement qui s’ouvre le 27 juin et se termine le 30 juin. Virgin Galactic prévoit ensuite son deuxième vol commercial à suivre « début août », avec des vols commerciaux « mensuels ». après cela.

Galactic 01 transportera trois membres de l’armée de l’air italienne pour mener des recherches en microgravité avec des charges utiles scientifiques.

La société a achevé son dernier vol spatial d’essai en mai et a déclaré jeudi qu’elle avait terminé « l’analyse de routine et les inspections de véhicules » de son avion porteur VMS Eve et de son vaisseau spatial VSS Unity.

Le premier vol spatial commercial de Virgin Galactic a été une étape attendue depuis longtemps pour que la société commence à transporter son carnet de commandes d’environ 800 passagers. La société a été fondée en 2004 par le milliardaire Richard Branson. Le lancement de juin commencera également à amener Virgin Galactic à montrer qu’il peut effectuer des vols commerciaux régulièrement, ce qui est crucial pour son succès à long terme.

« Nous lançons la première ligne spatiale commerciale pour la Terre avec deux produits dynamiques – nos recherches scientifiques et nos missions spatiales d’astronautes privés », a déclaré Michael Colglazier, PDG de Virgin Galactic, dans un communiqué.