Virgin Galactic nomme un équipage de vol pour le tourisme spatial – y compris un olympien et le premier duo mère-fille | Actualités scientifiques et techniques

Un ancien olympien a été nommé parmi l’équipage du premier vol de tourisme spatial de Virgin Galactic.

Jon Goodwin, qui a concouru en canoë aux Jeux de 1972 à Munich, ne sera également que la deuxième personne atteinte de la maladie de Parkinson à atteindre les confins de l’espace.

La octogénaire fera le voyage à bord du VSS Unity le mois prochain, aux côtés d’un duo mère-fille qui deviendra les premiers astronautes des Caraïbes.

Keisha Schahaff, 46 ans, et Anastatia Mayers, 18 ans, qui étudie la physique à Aberdeenseront également la première mère et sa fille à voyager ensemble dans un vol spatial.

Le trio a remporté ses places lors d’un tirage au sort pour collecter des fonds pour Space for Humanity, un groupe à but non lucratif qui vise à envoyer des citoyens ordinaires dans l’espace pour leur donner une « perspective plus large » sur les défis auxquels la Terre est confrontée.

Unity atteindra l’espace sous-orbital, offrant aux passagers quelques minutes d’apesanteur et des vues spectaculaires sur notre planète avant de revenir à la surface.

L’enthousiasme de l’équipage pour un lancement « magique »

M. Goodwin, de Newcastle, a qualifié l’opportunité de « complètement magique ».

Il a déclaré: « J’espère que cela inspirera tous les autres confrontés à l’adversité et leur montrera que les défis ne doivent pas les inhiber ou les empêcher de poursuivre leurs rêves. »

Mme Schahaff a déclaré qu’en grandissant dans les Caraïbes, elle n’aurait jamais pensé qu’il serait possible d’aller dans l’espace.

« Je sais que je serai changée par mon expérience », a-t-elle déclaré.

« J’espère que je pourrai partager cette énergie et inspirer les gens autour de moi – dans mon rôle de coach de vie, de mère et d’ambassadrice de notre belle planète. »

La mission, qui est le deuxième vol spatial commercial de Virgin Galactic et le septième au total, sera dirigée par des pilotes et des commandants professionnels, avec un astronaute instructeur également à bord pour évaluer l’équipage citoyen.

Il sera lancé depuis Spaceport America au Nouveau-Mexique le 10 août.

Ça suit le lancement de Galactic 01 depuis le même site en juinqui a vu deux colonels de l’armée de l’air italienne et un ingénieur aérospatial emmenés pour mener des expériences de recherche scientifique.

Virgin Galactic vise à effectuer des vols privés mensuels, avec des sièges dont le prix se situe entre 250 000 $ (191 000 £) et 450 000 $ (344 000 £).