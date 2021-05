Virgin Galactic, Moderna et plus

Jetez un œil à certains des plus grands acteurs du pré-marché:

Virgin Galactic (SPCE) – Virgin Galactic a grimpé de 20,5% en pré-commercialisation après avoir organisé avec succès un vol d’essai pendant le week-end de son vaisseau SpaceShipTwo. Le premier vol spatial habité de Virgin en plus de deux ans a réussi à atteindre l’espace 50 minutes après le décollage de Las Cruces, au Nouveau-Mexique, avant de revenir sur Terre.

Martin Marietta Materials (MLM) – Martin Marietta a conclu un accord pour acheter les actifs de la Californie et de l’Arizona de HeidelbergCement en Allemagne pour 2,3 milliards de dollars en espèces. L’entreprise de matériaux de construction va acquérir 17 carrières et deux cimenteries dans le cadre de l’opération, entre autres actifs.

Cabot Oil & Gas (COG) – Cabot et le producteur de pétrole et de gaz naturel rival Cimarex Energy (XEC) ont convenu d’une fusion de titres égaux d’une valeur de 7,35 milliards de dollars. Les actionnaires de Cimarex recevront un peu plus de quatre actions de Cabot pour chaque action qu’ils détiennent désormais. Les actions Cabot ont augmenté de 1,9% dans les échanges avant commercialisation, tandis que les actions Cimarex ont augmenté de 0,4%.

CureVac (CVAC) – Le fabricant de médicaments travaille à augmenter la capacité de production de son vaccin Covid-19 en prévision d’une approbation de l’Union européenne en juin, selon une porte-parole de la société citée dans un journal allemand.

Moderna (MRNA) – Moderna a conclu un accord de production de vaccins avec la société sud-coréenne Samsung Biologics, ce qui, selon elle, lui permettra de fournir son vaccin Covid-19 aux marchés en dehors des États-Unis à partir du troisième trimestre. Ses actions ont grimpé de 1,6% en action avant commercialisation.

AMC Entertainment (AMC) – Le plus grand actionnaire d’AMC, le groupe chinois Dalian Wanda, a vendu la majeure partie de sa participation dans l’opérateur de cinéma au cours de la semaine dernière. Un dossier de la Securities and Exchange Commission montre que Dalian Wanda a vendu 30,4 millions d’actions pour environ 427 millions de dollars. Les actions AMC ont augmenté de 1,5% sur le pré-marché.

GlaxoSmithKline (GSK) – Le gouvernement britannique est préoccupé par une éventuelle prise de contrôle de GlaxoSmithKline, selon le journal Times of London, et a demandé aux responsables de surveiller la situation. L’inquiétude a été suscitée par un investissement dans Glaxo par le fonds spéculatif activiste Elliott Management.

HP Inc. (HPQ) – Les actions du fabricant d’ordinateurs et d’imprimantes ont augmenté de 2,3% dans l’action de pré-commercialisation après que Citi l’ait mis à niveau pour «acheter» à «neutre». Citi s’attend à ce que HP batte les prévisions du consensus Street et rehausse ses perspectives lors de son rapport plus tard cette semaine, car il bénéficie de fondamentaux optimistes dans l’espace PC.

Coinbase (COIN) – Coinbase reste à l’affût alors que l’opérateur du plus grand échange de crypto-monnaie américain continue de négocier de manière volatile, reflétant de larges fluctuations des monnaies numériques. Il a augmenté de 2,3% dans le commerce avant commercialisation après une nouvelle note «d’achat» chez Goldman Sachs, qui souligne la position de leader de la société sur un marché en pleine expansion.

Beyond Meat (BYND) – Le fabricant de substituts de viande à base de plantes a reçu une double mise à niveau chez Jefferies pour «surperformer» de «sous-performer», sur la base d’une reprise attendue de la croissance organique et du rebond des canaux de restauration. Beyond Meat a gagné 3,7% en action avant commercialisation.

Dollar General (DG) – Les actions du détaillant à escompte ont chuté de 1,4% sur le pré-marché après que Bank of America Securities ait rétrogradé l’action à «sous-performer» de «neutre». La firme note que l’action de Dollar General a historiquement subi des pressions en période de hausse des prix de l’essence, et que le trafic des clients pourrait être affecté par le rebond de l’utilisation des dépanneurs des stations-service.

Palantir Technologies (PLTR) – La société de plate-forme d’analyse de données a remporté un contrat de 32,5 millions de dollars pour fournir ses logiciels à l’armée de l’air et à la force spatiale. Ses actions ont augmenté de 1% dans le commerce avant commercialisation.