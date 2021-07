Virgin Galactic lancera Richard Branson le 11 juillet dans le but de battre Jeff Bezos dans l’espace

Virgin Galactic a annoncé jeudi que la société de tourisme spatial tenterait de lancer son prochain vol spatial d’essai le 11 juillet, avec son fondateur Sir Richard Branson.

Branson vise à battre son compatriote milliardaire Jeff Bezos dans l’espace, car ce dernier prévoit de lancer avec sa propre société Blue Origin le 20 juillet.

« Après plus de 16 ans de recherche, d’ingénierie et de tests, Virgin Galactic est à l’avant-garde d’une nouvelle industrie spatiale commerciale, qui est prête à ouvrir l’espace à l’humanité et à changer le monde pour de bon », a déclaré Branson dans un communiqué. « Je suis honoré d’aider à valider le voyage que nos futurs astronautes entreprendront et de m’assurer que nous offrons l’expérience client unique que les gens attendent de Virgin. »

Ce sera le quatrième vol spatial d’essai de Virgin Galactic à ce jour et sa première mission avec un équipage de quatre personnes à bord, alors que la société a lancé son vol spatial le plus récent avec seulement deux pilotes le 22 mai.

Les actions de Virgin Galactic ont bondi de 20% pendant les échanges après les heures normales, en hausse par rapport à la clôture de jeudi de 43,19 $.

Aux côtés de Branson se trouveront trois spécialistes de la mission Virgin Galactic : l’instructeur en chef des astronautes Beth Moses, l’ingénieur principal des opérations Colin Bennett et le vice-président des affaires gouvernementales Sirisha Bandla. Les pilotes de Virgin Galactic, Dave Mackay et Michael Masucci, piloteront le vaisseau spatial VSS Unity de la société.

Virgin Galactic a annoncé qu’elle diffuserait publiquement le vol spatial en direct pour la première fois sur Twitter, YouTube et Facebook.

