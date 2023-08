Virgin Galactic emmène les premiers touristes au bord de l’espace – alors que l’ex-olympien britannique qualifie le vol de « jour le plus excitant de ma vie » | Actualités scientifiques et techniques

Virgin Galactic a emmené ses premiers touristes aux confins de l’espace, un ancien olympien britannique de 80 ans déclarant que le voyage « a dépassé mes rêves les plus fous ».

À bord du VSS Unity se trouvaient Jon Goodwin, de Newcastle, qui avait concouru en canoë aux Jeux de 1972 à Munich, Keisha Schahaff, 46 ans, et sa fille de 18 ans, Anastatia Mayers, étudiante à l’Université d’Aberdeen.

L’équipage a emmené les passagers à environ 55 miles (88 km) au-dessus de la Terre où ils ont connu l’apesanteur pendant le vol qui a duré un peu plus d’une heure.

Parlant plus tard du voyage, M. Goodwin a déclaré que c’était une « expérience complètement surréaliste » et « le jour le plus excitant de ma vie ».

Il a dit: « La chose la plus impressionnante était de regarder la Terre depuis l’espace, la pure clarté était très émouvante. »

« C’était bien plus dramatique que je ne l’imaginais, l’accélération pure était complètement surréaliste », a-t-il déclaré.

M. Goodwin, atteint de la maladie de Parkinson, a déclaré qu’il voulait montrer que la maladie « ne vous empêche pas de faire des choses [that are] pas normal ».

« J’espère juste que quelque chose de bien en sortira. »

L’octogénaire a acheté son billet pour 200 000 $ en 2005 et était la quatrième personne à le faire.

Il a rendu hommage à « l’acceptation de Virgin Galactic ».

« Quand je me suis inscrit, je n’avais pas la maladie de Parkinson. Quand, il y a neuf ans, j’ai contracté la maladie, j’ai pensé que c’était la fin de mon voyage dans l’espace.

« Ils ont fait divers bilans de santé mais ils ne m’ont jamais empêché de faire ce que je voulais faire – ils ont besoin d’un énorme crédit pour cela », a-t-il déclaré.

Image:

(LR) Anastatia Mayers, Keisha Schahaff et Jon Goodwin lors de leur conférence de presse





Image:

Les touristes de l’espace photographiés à bord de leur vol Virgin Galactic. Photo : AP





Pendant ce temps, Anastatia Mayers a déclaré qu’elle avait emporté une épinglette de l’Université d’Aberdeen dans l’espace parce qu' »ils m’ont soutenu à travers tout cela ». Elle étudie la physique et la philosophie à l’université.

Elle a déclaré que « l’expérience m’a ancrée et réveillée – je me sens définitivement beaucoup plus connectée à la Terre elle-même et beaucoup plus motivée à explorer et à être encore plus aventureuse ».

La mère et la fille, originaires d’Antigua-et-Barbuda, ont remporté leur place lors d’un tirage au sort.

Le couple était les premiers astronautes des Caraïbes et la première mère et sa fille à aller dans l’espace.

Keisha Schahaff a déclaré: « Je suis toujours là-haut, je ne suis pas encore là, et c’est tout simplement incroyable que vous puissiez atterrir si facilement sur la piste en revenant de l’espace. C’était tellement confortable, c’était vraiment le meilleur trajet de tous les temps, et j’aimerais le refaire. »

Virgin Galactic a ouvert un nouveau chapitre dans l’histoire de l’aviation Cela fait à peine 120 ans que les frères Wright se sont attachés à un planeur propulsé branlant et ont volé sur 36 mètres. Maintenant, voler est tellement routinier que nous y pensons à peine. Mais Virgin Galactic a ouvert un nouveau chapitre dans l’histoire de l’aviation, emmenant ses premiers touristes dans l’espace dans un avion beaucoup plus élégant, mais toujours familier à tous ceux qui reviennent de leurs vacances d’été. Le vaisseau spatial Unity a des ailes, un moteur et une cabine passagers. Il décolle d’une piste – bien qu’il soit suspendu sous l’aile d’un avion plus gros – et monte à une altitude de croisière avant de se détacher et de s’envoler vers l’espace. Blue Origin, la société fondée par le propriétaire d’Amazon Jeff Bezos, emmène déjà les touristes dans l’espace dans une fusée traditionnelle. C’est certainement une expérience d’astronaute authentique, mais c’est une balade époustouflante à travers la basse atmosphère dense et pas pour les timides. Un avion spatial est un voyage beaucoup plus doux vers les cieux. Fusée ou avion spatial, un billet pour voyager est bien au-delà des moyens de la plupart d’entre nous. Mais aussi les premiers vols de vacances en avion traditionnel. Ce n’est qu’avec l’avènement des vols charters que les prix ont vraiment baissé. L’industrie du tourisme spatial trouvera sûrement des moyens de réaliser des gains d’efficacité similaires. Vous n’avez pas besoin de regarder trop loin dans le futur – certainement pas 120 ans de plus – pour voir des spatioports lancer régulièrement des excursions d’une journée pour une expérience inoubliable.

Les pilotes CJ Sturckow et Kelly Latimer, aux côtés de l’astronaute instructeur Beth Moses, ont rejoint les touristes sur le VSS Unity, qui a décollé vers 8h30 heure locale (15h30 heure britannique) à Spaceport America au Nouveau-Mexique.

Le VSS Unity s’est séparé de son avion porteur, le VMS Eve, à 9 h 17 (16 h 17, heure du Royaume-Uni), à une altitude d’environ 44 500 pieds, et a allumé sa fusée pour tirer vers le haut pendant environ une minute.

À peine deux minutes plus tard, des images de l’intérieur de VSS Unity montraient les passagers hors de leurs sièges, en apesanteur et regardant la Terre par les fenêtres de la fusée.

D’autres images de caméras montées à l’extérieur de la fusée ont montré la courbure de la Terre.

Le VSS Unity a atterri à Spaceport America à 9h33 (16h33, heure du Royaume-Uni). Il a été accueilli par les applaudissements de ceux qui regardaient depuis Virgin Galactic, les passagers souriant et hochant la tête.

C’était le septième voyage de Virgin Galactic dans l’espace depuis 2018, mais le premier avec des touristes.

Il a tenu son voyage commercial inaugural plus tôt cet étélorsque trois citoyens italiens ont été emmenés en orbite basse pour des expériences de recherche scientifique.

La société, fondée par Sir Richard Branson, devrait proposer des voyages mensuels aux clients sur son avion spatial ailé, rejoignant Blue Origin de Jeff Bezos et SpaceX d’Elon Musk dans le secteur du tourisme spatial.