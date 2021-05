Virgin Galactic, Callaway Golf, Palantir et plus

Jetez un œil à certains des plus grands acteurs du pré-marché:

Virgin Galactic (SPCE) – Les actions de Virgin Galactic ont chuté de 19,9% en pré-commercialisation. La société a perdu 55 cents par action pour son dernier trimestre, plus du double des 27 cents par action que les analystes anticipaient. La société de vols spatiaux du milliardaire Richard Branson a également déclaré qu’elle évaluait un calendrier pour son prochain vol d’essai, citant la nécessité d’analyser les problèmes d’usure de son vaisseau-mère Eve.

Callaway Golf (ELY) – Callaway a progressé de 7,5% dans les échanges avant commercialisation après avoir dépassé largement les 14 cents par action, avec un bénéfice trimestriel de 62 cents par action. Les revenus du fabricant d’équipement et de vêtements de golf ont également été bien supérieurs aux prévisions, Callaway affirmant que la demande pour ses produits était « sans précédent » alors que la pandémie recule.

L Brands (LB) – Le détaillant a décidé de se séparer de son opération Victoria’s Secret plutôt que de la vendre. L Brands sera scindée en deux sociétés publiques distinctes, Victoria’s Secret et Bath & Body Works. Cette décision intervient après que les offres pour Victoria’s Secret aient été inférieures à ce que L Brands avait prévu. Les plans ont été rapportés pour la première fois dans le livre Deal du New York Times. Les actions de L Brands ont chuté de 1,9% dans le commerce avant commercialisation.

Palantir Technologies (PLTR) – La société d’analyse de données a égalé les prévisions de Wall Street avec un bénéfice trimestriel de 4 cents par action, tandis que les revenus ont dépassé les estimations. Il a également déclaré qu’il s’attendait à une croissance annuelle des revenus de 30% ou plus jusqu’en 2025. Les actions ont chuté de 6,6% en action avant la commercialisation.

Hanesbrands (HBI) – Le fabricant de vêtements a gagné 39 cents par action pour son dernier trimestre, battant l’estimation de 26 cents par action. Le chiffre d’affaires a été légèrement supérieur aux prévisions des analystes, mais ses prévisions pour le trimestre en cours et pour l’année complète n’ont pas répondu aux attentes. Son action a chuté de 11,3% en pré-commercialisation. Hanesbrands a également annoncé un plan triennal destiné à augmenter les ventes et les marges bénéficiaires.

Perrigo (PRGO) – Le fabricant de produits d’auto-soins grand public a vu ses actions chuter de 3% dans le commerce avant commercialisation après que les bénéfices et les revenus trimestriels aient été inférieurs au consensus de Wall Street. Perrigo a réaffirmé ses prévisions pour l’année complète et a noté les comparaisons difficiles avec il y a un an, lorsque les consommateurs se sont approvisionnés en produits alors que la pandémie se déclarait.

RealReal (REAL) – Le détaillant en consignation de produits de luxe a égalé les prévisions de Street avec une perte trimestrielle de 49 cents par action, avec des revenus dépassant les estimations. La société de recherche BTIG a reconnu le solide premier trimestre de la société dans un nouveau rapport d’analyste, mais a rétrogradé l’action à «neutre» par rapport à «acheter» en raison d’un manque de catalyseurs à terme. Le titre a chuté de 6,4% en pré-commercialisation.

Roblox (RBLX) – Roblox a signalé une augmentation de 161% des réservations trimestrielles dans le premier rapport de la société de plate-forme de jeu depuis son introduction en bourse. L’activité de jeu de Roblox a bondi au milieu de la pandémie alors que de plus en plus de gens jouaient à des jeux comme «Jailbreak» et «MeepCity», et dépensaient davantage de la monnaie numérique «Robux» de la société pour des achats intégrés. Les actions ont augmenté de 2% dans le commerce avant commercialisation.

Novavax (NVAX) – Les actions de Novavax ont chuté de 11,9% sur le pré-marché après que le fabricant de médicaments ait repoussé son calendrier de recherche des approbations de vaccins Covid. Novavax a maintenant déclaré qu’il ne demanderait pas d’approbation réglementaire aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe avant le troisième trimestre, et il a également repoussé son calendrier de production complète au quatrième trimestre à partir du troisième trimestre.

Simon Property (SPG) – Simon Property a déclaré un bénéfice trimestriel de 1,36 USD par action, dépassant les prévisions du consensus de 40 cents, tandis que les revenus de l’exploitant du centre commercial étaient légèrement supérieurs aux estimations. Simon a également réduit ses prévisions pour l’année complète, et a déclaré que les niveaux d’occupation ne reviendraient pas aux niveaux de 2019 avant 2022 au plus tôt. Ses actions ont chuté de 3,6% dans le commerce avant commercialisation.

3D Systems (DDD) – 3D Systems a gagné 17 cents par action pour son dernier trimestre, dépassant l’estimation du consensus de 2 cents par action. Les revenus du fabricant d’imprimantes 3D ont également dépassé les prévisions de Wall Street. 3D Systems a déclaré avoir amélioré ses marges bénéficiaires grâce au contrôle des dépenses. Ses actions ont bondi de 9,2% dans le pré-marché.

Norton LifeLock (NLOK) – Les actions de Norton LifeLock ont ​​augmenté de 2,5% en pré-commercialisation après avoir battu les estimations sur les résultats supérieurs et inférieurs pour son dernier trimestre. La société de cybersécurité a également annoncé une augmentation de 1,5 milliard de dollars de son programme de rachat d’actions.