Au cours de la dernière décennie, la réputation nationale d’Austin est devenue de plus en plus liée au secteur technologique, les entreprises étant attirées par sa main-d’œuvre hautement qualifiée et ses incitations fiscales à la hauteur du Texas.

Mais dans une décision majeure, Virgin Atlantic a annoncé vendredi qu’elle mettrait fin à sa liaison sans escale entre Austin et Londres moins de deux ans après avoir initialement proposé ces vols.

Virgin Atlantic a annoncé qu’elle suspendrait les services entre l’aéroport d’Heathrow à Londres et l’aéroport international d’Austin-Bergstrom, une route que la compagnie aérienne commencé en mai 2022, mais il est désormais annoncé qu’il se terminera le 7 janvier en raison du « ralentissement persistant de la demande des entreprises, en particulier dans le secteur technologique ».

“Nous avons adoré amener nos clients à Austin et découvrir cette merveilleuse ville de musique et de culture, mais la demande dans le secteur technologique ne devrait pas s’améliorer à court terme, avec une demande des entreprises à 70 % des niveaux de 2019”, a déclaré le patron de Virgin Atlantic. a déclaré le responsable commercial Juha Järvinen dans un communiqué. “C’est pourquoi, malheureusement, nous avons pris la décision difficile de retirer nos services.”

Une telle déclaration reflète des changements importants survenus à Austin, qui, il y a seulement deux ans, avait sans doute le plus animé marché de l’immobilier commercial aux États-Unis.

Plus tôt ce mois-ci, le Washington Post détaillé comment le boom actuel des gratte-ciel à Austin remodèle la ville. Le rapport souligne également le problème imminent des logements vacants qui représentent la part du lion des nouveaux projets immobiliers commerciaux en construction.

Le revirement de Virgin Atlantic serait apparemment conforme à certaines des forces économiques qui ont changé dans la capitale du Texas.

Lorsque Virgin Atlantic a lancé sa liaison sans escale vers Londres, elle proposait quatre vols au départ d’Austin chaque semaine.

Les responsables de l’aéroport d’Austin, dans un communiqué, ont remercié Virgin Atlantic et ont indiqué qu’ils espéraient voir la compagnie aérienne revenir dans le futur.

“AUS est reconnaissant envers l’incroyable équipe de Virgin Atlantic pour avoir lancé cette route ambitieuse”, indique le communiqué. lire. “Nous espérons les accueillir à nouveau un jour.”

Virgin Atlantic supprime peut-être sa route vers Londres au départ d’Austin, mais British Airways reste, de liaison les deux villes avec des vols sans escale.

Alors que la liaison Austin touche à sa fin, Virgin Atlantic a annoncé qu’elle renforcerait son service entre Londres et Miami pour la saison été 2024, augmentant ainsi le nombre de vols entre les deux villes de 11 à 14.