Virgil van Dijk: Tout le monde à Liverpool tire dans la même direction pour en faire une saison spéciale | Nouvelles du football

Liverpool est toujours sur un quadruplé sans précédent – et l’homme clé Virgil van Dijk dit que tout le club tire dans la même direction pour en faire une saison « spéciale ».

Les Reds ont poursuivi leur qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions en atteignant leur première finale de FA Cup en une décennie samedi, battant Manchester City 3-2 à Wembley.

Ils ont désormais la chance d’aller au-dessus de City dans la ligue pendant au moins 24 heures lorsqu’ils accueilleront Manchester United à Anfield mardi soir, en direct sur Sky Sports Premier League.

Après avoir remporté la Coupe Carabao en février, il y a eu des spéculations sur la perspective que l’équipe de Jurgen Klopp devienne la première équipe anglaise à remporter toutes les compétitions qui leur sont ouvertes en une saison.

Alors que le défenseur Van Dijk essaie de rester concentré sur les 90 prochaines minutes, il raconte Sports du ciel le grand objectif est de réclamer les « récompenses » à la fin de la saison.

« Ce sera encore un voyage assez difficile jusqu’à la fin de la saison dans toutes les compétitions auxquelles nous participons encore. Comme nous le disons toujours, nous prenons match par match et cela ne change pas », a-t-il déclaré.

« Conduire les joueurs, c’est gagner des matchs et en début de saison, dans toutes les compétitions auxquelles vous participez, vous essayez d’aller le plus loin possible. Cela ne se passe pas toujours ainsi et c’est pourquoi cela n’a jamais été fait en Angleterre. quadruple ne s’est jamais produit.

« Évidemment, nous sommes dans une bonne situation, nous avons une finale à jouer en FA Cup, nous avons des demi-finales contre un adversaire très difficile en Ligue des champions [against Villarreal] et nous sommes deuxièmes de la ligue.

« Ce que nous pensons, c’est que nous devons juste essayer, jouer les matchs restants de la saison avec beaucoup de joie, travailler dur et tout donner et nous verrons où cela mène.

Mardi 19 avril 19h00



Coup d’envoi 20h00





« Cela fait également partie de notre succès que nous ne nous laissions pas emporter ou que nous ne pensions pas à ce qui nous attend pour le prochain match. Cela a certainement été un élément clé positif de notre succès. Nous continuons ainsi et tout le reste autour de ce qui se passe, la pression qui s’appuie sur nous vient de l’extérieur et nous devrions être en mesure de fermer cela et je le fais définitivement.

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a déclaré qu’il avait un respect total pour Ralf Rangnick avant leur match contre Manchester Utd mardi, mais a déclaré que leur relation n’aurait aucune incidence sur le match.



« Ce fut une saison mouvementée et exceptionnelle, tout le monde y a joué un rôle important dans toutes les compétitions – les jeunes joueurs, les joueurs qui ne jouent pas autant qu’ils le souhaitent…. Ça se passe bien. Mais vous voulez des récompenses pour cela. Nous avons gagné des récompenses jusqu’à présent cette saison avec la Coupe de la Ligue et nous essayons d’obtenir des récompenses à la fin de toute la saison.

« Cela a été une très bonne saison pour nous jusqu’à présent, mais nous voulons en faire une saison spéciale et fantastique. »

Van Dijk pense que l’unité de Liverpool a été la clé de son haut niveau cette saison, tout le monde au club se mobilisant pour essayer d’apporter plus d’argenterie à Anfield.

« Au cours des deux dernières années, nous avons remporté de très bons trophées, mais ce sentiment que nous voulons répéter et continuer », a déclaré Van Dijk, qui a remporté une Premier League, une Ligue des champions, une Coupe du monde des clubs et une Super Coupe d’Europe avec Liverpool. , ainsi que la Carabao Cup de cette saison.

« Nous travaillons dur pour cela. Avec seulement travailler dur, vous n’avez aucune garantie d’obtenir des trophées. Mais nous sommes sur la bonne voie, nous avons la qualité dans toute l’équipe, nous sommes dans une très bonne situation, le club en général a été un très bon endroit où être, avec le club au-dessus et les fans, mais aussi l’équipe – tout le monde est un et regarde dans la bonne direction et c’est aussi la clé du succès. »

Après Manchester United mardi, Liverpool affronte Everton à Anfield dimanche puis affronte Villarreal lors du match aller de leur demi-finale de Ligue des champions mercredi.

Van Dijk dit qu’il savoure le rodage mouvementé et à haute pression de Liverpool, qui voit les matchs clés se dérouler de manière dense et rapide.

« Je ne veux pas être dans une position à ce stade de la saison où je joue pour rien », a souri Van Dijk.

« Chaque match est un grand match. Pour nous, mardi est un match massif contre Man Utd, puis le week-end, nous avons Everton, puis la Ligue des champions. Ces matchs auxquels vous voulez jouer, vous voulez jouer, vous voulez gagner et être du côté du succès de l’histoire.

« Je suis venu ici pour jouer pour gagner des trophées, pour me développer et tirer le meilleur de moi-même et évidemment pour faire partie de ce club incroyable. Je ne regrette pas ma décision, bien sûr ! »

Van Dijk surpris par une victoire « facile et simple » 5-0 à Old Trafford

GRATUIT À REGARDER : Faits saillants de la victoire de Liverpool contre Manchester United en Premier League.



United arrivera à Anfield motivé non seulement pour porter un coup à ses rivaux et renforcer ses propres espoirs parmi les quatre premiers, mais aussi pour se venger du 5-0 humiliant que Liverpool leur a donné à Old Trafford en octobre.

Van Dijk admet qu’il a été surpris de voir à quel point ce match s’est avéré « facile et simple », mais s’attend à un test plus difficile mardi.

« Ces types de jeux sont des jeux en eux-mêmes », a-t-il déclaré. « Vous pourriez avoir une si bonne forme pour de nombreux matchs gagnants et l’autre équipe peut-être pas, mais c’est un match en soi et tout peut arriver.

« De toute évidence, nous nous préparons très bien pour une très bonne équipe. Ils ont une qualité individuelle exceptionnelle sur tout le terrain. Nous devons donc être prêts. Ça va être difficile, mais nous devons être confiants, prêts pour les moments difficiles – comme ils ont toujours arriver dans les jeux – et j’espère obtenir les trois points.

« Les matchs que nous avons joués là-bas allaient toujours être difficiles, mais repartir avec 5-0 assez facilement et simplement n’était pas ce à quoi nous nous attendions tous avant le match, mais cela ne signifie pas que nous ne l’avons pas apprécié autant que nous devrions Mais ce jeu est à l’écart.

« Ils ont fait des changements après ce match, donc ils sont dans un état mental différent pour le moment. Ils essaient de se classer parmi les quatre premiers, de se préparer un peu pour la saison prochaine et nous essayons de nous concentrer sur nous-mêmes et de gagner le match et faire tout son possible pour le faire.

« Je pense qu’ils vont y aller, comme je le ferais aussi. Je m’attends à un très bon match mais un match auquel je veux jouer. Si vous jouez contre de très bons joueurs, vous devez être prêt et j’espère que nous pourrons montrer notre qualité tout au long du match et gagner le match. »