Virgil van Dijk salue Alisson après le siècle de la feuille blanche de Liverpool: « Je suis très content qu’il soit mon gardien de but »

Virgil van Dijk a salué les qualités de leadership d’Alisson après que le gardien de Liverpool ait célébré un siècle de clean sheets pour le club après la victoire acharnée de samedi contre Brentford.

L’international brésilien est devenu le septième tireur de l’histoire du club à franchir le cap en suivant les traces d’Elisha Scott, Tommy Lawrence, Ray Clemence, Bruce Grobbelaar, David James et Pepe Reina.

Alisson, qui faisait sa 229e apparition pour Liverpool, a reçu un maillot spécial de Jurgen Klopp pour marquer cet exploit.

« Sur le terrain, ses qualités sont là pour tout le monde – sa contribution, les arrêts, le leadership, c’est très important », a déclaré Van Dijk.

« Mais loin du terrain, c’est tout aussi important, les qualités qu’il a en tant que personne. C’est un grand, grand leader du groupe et quelqu’un que beaucoup de joueurs admirent. C’est un exemple pour beaucoup de joueurs, notamment les gardiens.

« Je suis très content qu’il soit mon gardien de but et nous avons eu beaucoup de succès. Évidemment, cela (100 draps propres) est pour lui un grand moment et j’espère qu’il y en aura beaucoup d’autres à venir.

« La plupart du temps, les attaques commencent par lui. C’est aussi celui qui a le facteur de risque le plus élevé dans l’équipe, s’il fait une erreur, c’est un but.

«Il dirait probablement que sans les garçons devant lui et les milieux de terrain et les attaquants faisant leur travail, cela ne serait pas possible. Tout le monde en fait partie, mais il devrait certainement être fier.

Ce fut une journée de jalons importants puisque Mohamed Salah a marqué son 100e but à Anfield pour atteindre 30 dans toutes les compétitions pour une troisième campagne consécutive.

L’Égyptien a également établi un nouveau record de club pour avoir marqué lors de neuf matches à domicile consécutifs et a rejoint Steven Gerrard, cinquième ex-aequo sur la liste des buteurs de tous les temps de Liverpool, avec 186 buts.

« Il ne faut pas oublier qu’il joue en tant qu’ailier, et c’est assez rare de marquer autant de buts à ce poste », a ajouté Van Dijk.

«Il y a tellement de travail qui se passe dans les coulisses, pour Mo dans ce cas. Mais cela vaut pour beaucoup de joueurs que personne ne voit vraiment. Rester en forme, c’est peut-être la chose la plus difficile, en plus de rester constant à chaque match.

« Quand nous étions en difficulté, il a quand même trouvé un moyen d’être important pour l’équipe. Ses chiffres parlent d’eux-mêmes. Dans le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui, peut-être que le respect vient après qu’il ait arrêté de jouer. Mais je ne pense pas qu’il s’en soucie de toute façon. Il veut juste continuer à faire ce qu’il fait et être important pour le club.

C’est une fusillade directe entre Alisson et Salah pour être couronné joueur de l’année de Liverpool.

Lorsqu’on lui a demandé qui il choisirait, Van Dijk a répondu : « Avons-nous un prix pour cela ? Je ne pense pas que nous le fassions. Pour qui voterais-je ? Joël Matip ! C’est le joueur d’un joueur.

(Photo : Getty Images)