Virgil van Dijk rend Liverpool meilleur – voici comment ils peuvent faire face à son absence

Virgil van Dijk face à n’importe quel temps sur la touche sera toujours une perspective intimidante pour Liverpool – tout comme il l’était lorsqu’il s’est déchiré un ACL au genou au début d’octobre 2020 et a raté le reste de cette saison.

À son meilleur, Van Dijk est facilement l’un des meilleurs défenseurs du monde, bien que le joueur de 31 ans n’ait pas été à ce niveau aux points de la première moitié de 2022-23, admettant même: “Je sais que j’aurais pu mieux fait en début de saison. Je ne suis pas naïf à ce sujet. Je sais très bien quand je fais des erreurs.

Mais bien qu’il n’ait pas encore atteint sa forme optimale jusqu’à présent, la blessure aux ischio-jambiers qu’il a subie contre Brentford lundi étant pire que prévu est un coup dur.

Liverpool a encaissé un but toutes les 71 minutes en Premier League cette saison avec Van Dijk dans l’équipe, contre un toutes les 146 minutes lors de la précédente. Van Dijk a également fait partie de l’équipe lorsque 21 buts ont été encaissés en 17 matchs, contre le même total en 34 matchs l’an dernier.

Ce n’est pas seulement Van Dijk qui a lutté, cependant. L’équipe sous-performante de Jurgen Klopp – sixième après cette défaite 3-1 contre Brentford – se bat pour une place parmi les quatre premières, et il est vital de garantir cette qualification très importante en Ligue des champions pour la saison prochaine. Essayer de remporter des victoires sans Van Dijk ne sera pas facile, comme cela a été prouvé dans le passé.

Il suffit de regarder le taux de victoires de Liverpool en Premier League avec et sans Van Dijk pour s’en rendre compte.

Depuis qu’il a rejoint le club de Southampton il y a cinq ans ce mois-ci, Liverpool affiche un taux de victoire de 72% avec le Néerlandais sur le terrain. Sans lui, ils ont remporté un peu plus de la moitié de leurs matches de Premier League (57%). La moyenne de points par match de Liverpool prend également un coup sans Van Dijk dans l’équipe, passant de 2,3 lorsqu’il joue à 2,0 en son absence.

Van Dijk a également dû travailler plus dur dans cette campagne : il a réalisé 1,2 interceptions toutes les 90 minutes, contre 0,9 en 2021-22 et 4,2 dégagements toutes les 90 contre 3,1 la saison dernière.

Alors, enlevez tout cela, et une équipe qui est passée de garder 10 draps propres lors des 17 premiers matchs de championnat la saison dernière à n’en gérer que quatre dans autant de matchs dans celui-ci – avec Van Dijk commençant les 17 – pourrait même avoir du mal Suite.

Comparaison des saisons de Virgil van Dijk en Premier League 2021-2022 Par 90 2022-2023 Par 90 Les apparences 34 – 17 – Départs 34 – 17 – Minutes 3060 – 1485 – Des draps propres 21 – 4 – Feuille propre % 61,80 % – 23,50% – Buts encaissés 21 – 21 – Minutes par but encaissé 146 – 71 – Tacles 16 0,5 dix 0,6 Interceptions 31 0,9 19 1.2 Possession gagnée 204 6 92 5.6 Dégagements 107 3.1 70 4.2 Dégagements dirigés 50 1.5 28 1.7 Duels 200 5.9 74 4.5 Duels gagnés 147 4.3 55 3.3 Succès en duel 73,50% – 74,30% – Duels aériens 151 4.4 57 3.5 Duels aériens gagnés 117 3.4 44 2.7 Succès du duel aérien 77,50% – 77,20% –

Voici les palmarès des pizzas smarterscout de Van Dijk de cette saison et de la dernière. Les classements smarterscout évaluent les joueurs de zéro à 99 en fonction de la fréquence à laquelle ils effectuent une certaine action stylistique. Cela nous indique également à quel point ils sont efficaces par rapport aux autres dans leur position.

Comme nous pouvons le voir dans la section défensive du graphique, Van Dijk est beaucoup plus actif en défense cette saison par rapport à la saison dernière. Hormis les récupérations de balle et les interceptions, qui avoisinent le même nombre (96 contre 95 la saison dernière), et sa quantité de duels aériens (55 contre 63), toutes les autres mesures défensives ont augmenté cette saison. Ce qui est intéressant étant donné que Van Dijk a joué un peu moins de la moitié des minutes.

Son intensité défensive a doublé de 25 à 50, ce qui est significatif car cela mesure la fréquence à laquelle un joueur est le défenseur le plus pertinent lorsque son équipe est hors de possession. Cela signifie que Van Dijk a été appelé plus défensivement cette saison.

L’impact défensif de Van Dijk, qui mesure l’impact de la défense d’un joueur sur l’adversaire faisant progresser le ballon, est passé de 54 à 69. Cette augmentation de l’impact souligne à nouveau à quel point Van Dijk doit encore limiter la progression du ballon adverse. Cela nous montre également non seulement à quel point il est actif, mais à quel point il est important pour cette équipe de Liverpool.

Les matchs de Premier League contre Brighton, Chelsea, Wolverhampton Wanderers, Everton et Newcastle United ainsi que potentiellement deux tours de la FA Cup, dont Liverpool sont les détenteurs, se dérouleront tous avant la fin février. Il n’y a pas d’échelle de temps sur la blessure de Van Dijk en l’état, mais s’il devait manquer toute cette série de matchs, ce serait un problème.

Il y a aussi une répétition de la finale de la Ligue des champions de la saison dernière pour Liverpool.

Ils affronteront le Real Madrid, tenant du titre, à Anfield lors du match aller d’un huitième de finale nul le mardi 21 février (dans un peu moins de sept semaines), avec le retour au Bernabeu le 15 mars (ce match est dans 10 semaines à partir d’aujourd’hui – mercredi) . Avoir Van Dijk de retour à temps pour ce match revanche avec le club qui a maintenant battu Liverpool lors de deux des cinq dernières finales de la Ligue des champions serait évidemment bénéfique pour leurs chances de progresser. Pour le dire simplement, ils auraient pu se passer d’une blessure à l’un de leurs joueurs clés.

Le retour de Van Dijk le plus tôt possible est en général primordial pour le succès de Liverpool cette saison.

Sur le terrain, ils n’atteignent pas encore leur niveau de performance maximal et leur ligne arrière a parfois semblé inhabituellement fragile. Mais même parmi ces moments bancaux, la présence de Van Dijk apporte plus de bien que de mal. Sa confiance calme a longtemps été une plate-forme sur laquelle Liverpool s’appuie.

La haute ligne défensive qu’ils jouent a été problématique cette saison, les équipes en profitant plus que jamais – et certains demandent au manager Klopp de l’abandonner complètement. Mais imaginez maintenant sans un joueur qui est la pierre angulaire de cette unité.

L’un des principaux attributs apportés par Van Dijk est cette orchestration; donner l’exemple. La communication constante avec ses coéquipiers, à la fois les instructions et les encouragements, sont parmi ses meilleures qualités. Sans cela, la ligne haute de Klopp devient encore plus difficile à maintenir.

Le seul point positif pour Liverpool sera qu’ils auront de nombreuses options à lui proposer en défense centrale.



Joel Matip et Ibrahima Konate s’attendront à combler l’écart dans la défense de Liverpool (Photo : Shaun Botterill/Getty Images)

Ibrahima Konaté, fraîchement sorti d’une finale de Coupe du monde pour la France mais avec seulement deux titularisations lors de ces 17 premiers matches de championnat, assumera sans aucun doute un rôle de premier plan aux côtés du très expérimenté Joel Matip.

Joe Gomez, un international anglais qui a principalement été déployé à l’arrière droit cette saison, est une autre possibilité pour Klopp.

Tout comme Nat Phillips, un joueur qui dans le passé s’est révélé être une option cruciale pour l’équipe.

Phillips est intervenu à cette époque il y a deux ans en l’absence de Van Dijk, Gomez et Matip, qui avaient tous été exclus pour la saison. Il a réalisé des performances impressionnantes pour aider Liverpool à se classer parmi les quatre premiers avec un solide rodage qui comprenait la victoire de ses huit derniers départs en championnat.

Les milieux de terrain Jordan Henderson et Fabinho ont également réalisé de bonnes performances en tant que défenseurs centraux de fortune pendant cette crise de blessures.

Liverpool espère que cela ne se résumera pas à une répétition de cela, étant donné que leur milieu de terrain pourrait faire lui-même avec de nouvelles recrues. Ils ne voudront pas non plus rappeler Rhys Williams, 21 ans, qui a joué son rôle aux côtés de Phillips en 2020-21, de son prêt à Blackpool, côté championnat. De même, ils voudront garder Sepp van den Berg avec Schalke en Bundesliga allemande (bien qu’il n’ait pas joué depuis octobre en raison d’une blessure à la cheville) et Billy Koumetio, 20 ans, un autre joueur avec une expérience en équipe première, qui est prêté à Austria Vienne.

Cela pourrait signifier que davantage de joueurs de l’académie s’entraînent plus régulièrement avec la première équipe. Des gens comme Jarell Quansah, qui aura 20 ans ce mois-ci, et Lee Jonas, 18 ans, font partie de ceux qui pourraient en bénéficier si tel est le cas.

Le principal espoir de Liverpool sera désormais de s’assurer qu’ils traversent cette période sans Van Dijk, aussi longue soit-elle, indemne.

En fin de compte, ils auront besoin de leur noyau défensif composé de Konate, Matip, Gomez et Phillips pour améliorer le pourcentage actuel de victoires sans le capitaine néerlandais.

(Photo du haut : Ryan Pierse/Getty Images)