Virgil van Dijk nommé nouveau capitaine de Liverpool alors que Fabinho rejoint Al Ittihad pour un contrat de 40 millions de livres sterling | Nouvelles du football

Liverpool a nommé Virgil van Dijk comme nouveau capitaine et Trent Alexander-Arnold comme vice-capitaine après les départs de Jordan Henderson et James Milner.

Henderson a passé huit ans en tant que skipper après le départ de Steven Gerrard en 2015, mais a quitté le brassard lorsqu’il a rejoint Al Ettifaq, du côté de la Saudi Pro League, entraîné par Gerrard, en juillet.

Le déménagement de Milner à Brighton après l’expiration de son contrat à Liverpool signifiait également que le poste de vice-capitaine à Anfield était vacant, le diplômé de l’académie Alexander-Arnold étant choisi pour le remplacer.

Van Dijk a déclaré au site Web de Liverpool: « Une journée vraiment fière pour moi, pour ma femme, pour mes enfants, ma famille. Ce fut un sentiment spécial.

« Évidemment, je suis capitaine des Pays-Bas, c’était déjà un si grand honneur, un moment de fierté aussi. Mais aussi être le capitaine de Liverpool est quelque chose que je ne peux pas décrire à ce stade.

« C’est juste quelque chose qui me rend très fier et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour rendre tout le monde fier et heureux avec moi et le club de football. »

Van Dijk a rejoint Liverpool en 2018 et a fait plus de 200 apparitions, remportant la Premier League, la Ligue des champions, la FA Cup, la Coupe Carabao, la Super Coupe de l’UEFA, la Coupe du monde des clubs et le Community Shield.

Fabinho rejoint Al Ittihad pour 40 millions de livres sterling

Le milieu de terrain de Liverpool, Fabinho, a terminé son transfert de 40 millions de livres sterling vers le club saoudien de la Pro League, Al Ittihad.

L’international brésilien a signé un contrat de trois ans avec les champions saoudiens, qui sont l’un des quatre clubs saoudiens de haut vol appartenant au Fonds d’investissement public du pays.

Fabinho devient le deuxième milieu de terrain senior à quitter Liverpool pour l’Arabie saoudite cet été après le transfert d’Henderson à Al Ettifaq.

Fabinho a fait plus de 200 apparitions pour Liverpool après avoir signé avec Monaco en 2019, remportant la Premier League, la Ligue des champions, la FA Cup, la Carabao Cup et la Super Coupe de l’UEFA.

Jurgen Klopp a remanié son milieu de terrain cet été, avec Alexis Mac Allister et Dominik Szoboszlai aidant à combler les lacunes laissées par Henderson et Fabinho.

Liverpool détient également un intérêt dans Romeo Lavia de Southampton.

