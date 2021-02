Jurgen Klopp aura certainement plus d’options à choisir à l’arrière après que Liverpool ait terminé le jour de la date limite pour les défenseurs centraux Ben Davies et Ozan Kabak.

Davies s’est joint à un contrat de 1,6 million de livres sterling avec Preston North End, du côté du championnat, tandis que Kabak est prêté jusqu’à la fin de la saison à Schalke, mais pourrait rejoindre définitivement cet été.

Les swoops surviennent au milieu de la crise des blessures des Reds en défense, avec Virgil van Dijk, Joe Gomez et Joel Matip pour le long terme.

Et Kabak en particulier espère sans aucun doute que Van Dijk pourra revenir le plus tôt possible afin de pouvoir jouer aux côtés d’un joueur qu’il idolâtre clairement.

Le joueur de 20 ans a nommé Van Dijk comme source d’inspiration dans une interview plus tôt cette année, déclarant: «Mon objectif personnel est de devenir un meilleur défenseur dans peut-être deux ou trois ans, comme Virgil van Dijk.

« C’est mon idole, je l’aime vraiment. J’aime son style et sa façon de jouer, alors je peux dire que c’est mon idole du football. »

Et tout le chemin du retour en 2018, il était clairement ravi de recevoir un maillot signé Van Dijk alors qu’il était encore du côté turc de Galatasaray.

Kabak a posté une photo de lui tenant le cadeau sur son Instagram, avec la légende: « Un grand merci à @virgilvandijk, l’un des meilleurs défenseurs centraux de la planète, pour ce merveilleux cadeau. »