Virgil van Dijk: le défenseur de Liverpool devrait rester “plus d’un mois” sur la touche avec une blessure aux ischio-jambiers | Nouvelles du football

Virgil van Dijk fait face à “plus d’un mois” sur la touche, selon le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, après s’être blessé aux ischio-jambiers lors de la défaite 3-1 de la Premier League lundi contre Brentford.

Klopp a remplacé Van Dijk à la mi-temps pour ne “prendre aucun risque”, expliquant que le problème du défenseur central n’était “pas une blessure, il a juste ressenti l’intensité”. Le patron de Liverpool a ajouté que Van Dijk a déclaré “qu’il va bien et qu’il est un très bon juge de ces choses”.

Cependant, la blessure semble être pire que ce que l’on craignait initialement, Liverpool devant se passer du joueur de 31 ans pour son prochain affrontement au troisième tour de la FA Cup avec les Wolves samedi avant les matches de Premier League contre Brighton, Chelsea et les Wolves.

Le manager de Liverpool a déclaré: “Virgil a été une surprise pour nous. C’était un coup dur. Il ne se sentait pas beaucoup. Je l’ai enlevé, il n’était pas clair qu’il aurait peut-être essayé [to play on]. Le diagnostic était assez sévère. On parle de semaines, plus d’un mois mais j’espère que ça ira vite. J’espère que ça ira vite, il faudra voir. Pour l’instant il n’est pas disponible, c’est comme ça et on a d’autres demi-centres.

“Tout va bien pour l’équipe mais pour Virgil, c’est difficile pour lui. Il a joué un nombre incroyable de matchs au fil des ans. Nous ne pouvons pas l’utiliser sur le terrain mais en dehors du terrain, nous le ferons.”

Liste des blessés de Liverpool : Luis Diaz – genou

Arthur Melo – cuisse

Diogo Jota – veau

Roberto Firmino – veau

James Milner – cuisse

Jordan Henderson – commotion cérébrale

Virgil van Dijk – ischio-jambiers

Klopp, cependant, a fourni une mise à jour positive sur la forme physique de la nouvelle recrue Cody Gakpo. Il a déclaré: “Cody a suivi deux jours d’entraînement complets et c’est une joie à regarder, pour être honnête.

“Dans notre situation avec les blessures des attaquants, c’est vraiment bien d’avoir un gars sur le terrain qui est assez naturel dans beaucoup de choses et qui sait où est le but. Il est évidemment plein de joie, profitant de chaque seconde en ce moment.

“Il a l’air vraiment prometteur et en forme. Les séances sont intenses pour lui car elles sont différentes. Je suis très positif à son sujet. Venir d’une nouvelle ligue est toujours difficile, mais nous nous attendons à un impact positif.”

Jordan Henderson devrait être à nouveau disponible pour la sélection après avoir raté le dernier match avec une commotion cérébrale.

Klopp a ajouté: “Il a fait exactement ce qu’il était autorisé à faire hier, de grandes parties de l’entraînement en équipe sans se diriger.

“Et à partir d’aujourd’hui, je pense qu’il est complètement autorisé à tout faire.”

Quels matchs Van Dijk pourrait-il manquer?

loups (H) – FA Cup, samedi 7 janvier, 20h KO

Brighton (UN) – Premier League, samedi 14 janvier, 15h KO

Chelsea (H) – Premier, samedi 21 janvier, 12h30 KO

Loups (A) – Premier League, samedi 4 février, 15h KO

Everton (H) – Premier League, lundi 13 février, 20h KO – En direct Sports du ciel

Newcastle (A) – Premier League, samedi 18 février, 17h30 KO – En direct sur Sports du ciel