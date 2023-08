Virgil van Dijk : le capitaine de Liverpool accusé de conduite inappropriée suite à un carton rouge contre Newcastle | Actualités footballistiques

Le défenseur central de Liverpool, Virgil van Dijk, a été accusé de conduite inappropriée et pourrait voir sa suspension d’un match prolongée suite à son carton rouge contre Newcastle dimanche.

Darwin Nunez est sorti du banc pour marquer deux fois alors que Liverpool a remporté une victoire sensationnelle 2-1 en Premier League à St James’ Park, les visiteurs rebondissant après un carton rouge direct en première mi-temps pour Van Dijk.

Le capitaine de Liverpool a été expulsé lorsque l’arbitre John Brooks l’a expulsé pour avoir commis une faute sur Alexander Isak au bord de la surface, et le VAR a soutenu sa décision sur le terrain.

Cela a conduit à un redémarrage retardé, le défenseur tardant à quitter le terrain de jeu avant d’affronter le quatrième arbitre Craig Pawson.

Van Dijk aurait « agi de manière inappropriée et/ou utilisé des propos abusifs et/ou insultants envers un officiel du match après avoir été expulsé à la 29e minute ».

L’international néerlandais a jusqu’à vendredi pour répondre à cette accusation.

Van Dijk manquera le match à domicile de Liverpool en Premier League contre Aston Villa dimanche, mais pourrait rater le déplacement contre les Wolves le samedi 16 septembre si son interdiction est prolongée.

Ref Watch sur l’incident de Van Dijk

Van Dijk aurait-il dû être expulsé ?

L’ancien arbitre de Premier League Dermot Gallagher :

« Je pense que c’est une faute.

« A-t-il une occasion de but évidente ? Est-il en possession du ballon. Oui, cela ne fait aucun doute.

« Est-ce qu’il aura une course claire au but ? Eh bien, une fois qu’il aura récupéré le ballon, il se dirigera vers le but.

« Est-il en dehors de la surface de réparation ? Oui, donc l’arbitre doit l’expulser.

« Il récupère le ballon mais il récupère l’homme en premier, cela ne fait aucun doute.

« Je ne pense pas que quiconque puisse contester qu’il s’agisse d’une faute. »

Image:

Virgil van Dijk s’est disputé avec l’arbitre John Brooks après avoir reçu un carton rouge





Van Dijk pourrait-il avoir encore plus de problèmes en raison de son comportement après un carton rouge ?

L’ancien arbitre de Premier League Dermot Gallagher :

« Cela dépend de ce que rapporte l’arbitre.

« Il ne fait aucun doute qu’il a mis beaucoup de temps à quitter le terrain, donc nous devrons attendre de voir ce que l’arbitre a écrit sur l’incident dans son rapport qui va à la FA, et cela sera alors éclairci. »

Les six prochains matches de Liverpool en PL

Dimanche: Aston Villa (H)

16 septembre : Loups (A)

24 septembre : West Ham (H)

30 septembre : Tottenham (A) – En direct Sports aériens

8 octobre : Brighton (A)

21 octobre : Everton (H)