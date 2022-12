Virgil van Dijk frappe Leandro Paredes pour avoir lancé le ballon dans la pirogue hollandaise, déclenchant une bagarre

L’Argentin Leandro Paredes a déclenché une bagarre lors d’un affrontement fougueux en quart de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 avec les Pays-Bas vendredi. Paredes a lancé un ballon mort vers les Pays-Bas alors que l’Argentine menait 2-1.

La réaction de Paredes est intervenue après que l’arbitre eut sifflé un coup franc après que le milieu de terrain argentin eut taclé Nathan Ake, laissant les Néerlandais sur le gazon. Irrités par le coup de pied de Paredes vers eux, les remplaçants néerlandais ont sprinté sur le terrain pour l’affronter.

Virgil van Dijk était tellement furieux qu’il a découvert Paredes, laissant l’Argentin terrassé. Et puis la situation est vite devenue incontrôlable déclenchant une bagarre étreinte entre les joueurs des deux équipes.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Paredes a été réservé à juste titre pour ses actions avant la reprise de l’action.

L’incident n’était que le point d’éclair. L’arbitre a émis jusqu’à 15 cartons jaunes pendant le match avec Lionel Messi le critiquant plus tard lors d’une interaction d’après-match après que l’Argentine a vaincu les Pays-Bas lors d’une séance de tirs au but pour réserver une date de demi-finale avec la Croatie.

Messi a été impliqué dans les deux buts argentins lorsqu’il a d’abord mis en place Nahuel Molina pour donner à son équipe une avance de 1-0, puis a marqué sur un coup de pied pour doubler l’avance.

Alors que l’Argentine semblait destinée à se qualifier pour les quatre derniers, Wout Weghorst a versé de l’eau froide sur ces rêves pendant un moment avec deux buts en retard avec le deuxième sur un coup franc brillant à la 11e minute du temps additionnel.

Les deux équipes n’ont pas réussi à trouver un vainqueur malgré le temps supplémentaire résultant en une séance de tirs au but. Le gardien argentin Emiliano Martinez a produit un spectacle héroïque en sauvant deux pénalités lors d’une victoire 4-3.

Martinez n’a pas non plus été impressionné par l’arbitre. «Je pense que nous avons très bien contrôlé le jeu. Nous avons mené 2-0 mais l’arbitre a commencé à tout leur donner. Tout d’un coup une bonne tête pour eux et tout chamboulé. L’arbitre a ajouté 10 minutes sans raison”, a déclaré Martinez aux journalistes.

«Il leur a donné des coups francs à l’extérieur de la surface deux, trois fois. Il voulait juste qu’ils marquent, c’est tout, alors j’espère que nous n’avons plus cet arbitre. Il est inutile”, a-t-il ajouté.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici