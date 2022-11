Virgil van Dijk fait l’éloge de la “qualité” de Darwin Nunez alors que l’attaquant de Liverpool de 85 millions de livres sterling retrouve enfin la forme

Virgil van Dijk a fait l’éloge de Darwin Nunez pour avoir commencé à être à la hauteur de son méga prix de 85 millions de livres sterling, après le Liverpool (s’ouvre dans un nouvel onglet) l’attaquant a marqué un doublé lors de la victoire 3-1 de samedi contre Southampton (s’ouvre dans un nouvel onglet) à Anfield.

Nunez est devenu la signature la plus chère des Reds de tous les temps lorsqu’il a quitté Benfica (s’ouvre dans un nouvel onglet) en juin – mais, après avoir marqué lors de ses deux premières apparitions pour l’équipe de Jurgen Klopp, l’Uruguay (s’ouvre dans un nouvel onglet) international est parti en ébullition.

Cela a commencé quand il a perdu son sang-froid lors de ses débuts à domicile, recevant un carton rouge pour avoir donné un coup de tête à Crystal Palace. (s’ouvre dans un nouvel onglet)Joachim Andersen à mi-parcours de la première mi-temps du match nul 1-1 lors du deuxième week-end de la saison de Premier League. Cela a entraîné une interdiction de trois matchs pour le joueur de 23 ans, qui a ensuite enduré une sécheresse de cinq matchs.

Mais Nunez a depuis trouvé le chemin des filets sept fois en 10 sorties toutes compétitions confondues – et Van Dijk est ravi de voir son coéquipier prospérer après un départ cahoteux. Il a dit (s’ouvre dans un nouvel onglet):

“Nous n’avons jamais douté de sa qualité, mais évidemment – quand vous avez un prix comme ça et que les objectifs ne coulent pas comme vous le souhaitez – c’est bien [that he has shown character]et je pense qu’il a très bien réussi.

“De toute évidence, il a toutes les qualités d’un attaquant des temps modernes.

“Il y a une raison pour laquelle nous l’avons acheté, et il mûrit; il est resté patient, a gardé la tête baissée et a joué, et c’est tout à son honneur et j’espère qu’il pourra continuer à marquer et rester important pour le groupe.”

Comme Nunez, Van Dijk est sur le point de se diriger vers la Coupe du monde; il sera le capitaine des Pays-Bas de Louis van Gaal (s’ouvre dans un nouvel onglet) à ce qui sera son tout premier tournoi majeur.