Jurgen Klopp a déclaré que Virgil van Dijk et Joe Gomez ont tous deux fait un « premier pas important » dans leur retour de blessures à long terme après avoir participé à la défaite amicale 4-3 de jeudi contre le Hertha Berlin.

Les défenseurs centraux sont entrés en jeu à la 69e minute après avoir été inactifs pendant plus de neuf mois.

Van Dijk est absent depuis octobre dernier avec une blessure au LCA, et quelques jours plus tard, Gomez a également été mis à l’écart pour l’année lorsqu’il s’est blessé au genou gauche, nécessitant une intervention chirurgicale.

Les deux s’étaient entraînés avec Liverpool dans leur camp de pré-saison en Autriche, mais bien que Klopp ait déclaré qu’il était peu probable qu’ils jouent une minute contre le Hertha Berlin, il a créé la surprise en présentant la paire en seconde période.

Klopp a d’abord déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que Gomez ou Van Dijk jouent contre le Hertha Berlin



Après le match, Klopp a déclaré: « C’était une sensation agréable. Cela a immédiatement bien commencé et nous savons généralement tous que le quatrième but est une situation claire qui a bien vu et défendu. Mais c’est tout.

« Je ne suis pas sûr, 260 jours environ pour Virg et pas beaucoup moins pour Joe, ils n’ont pas joué au football, donc c’est bien de les retrouver. C’était la première étape, vraiment importante. »

Van Dijk : Difficile d’exprimer mes sentiments

Van Dijk a remercié son chirurgien et le personnel de Liverpool de l’avoir aidé dans son rétablissement, admettant qu’il avait du mal à décrire ce qu’il ressentait après son retour tant attendu.

Il y a 285 jours, j’ai commencé un voyage de retour vers le jeu. Il est difficile d’exprimer ce que je ressens, mais il est important pour moi de dire que je me sens béni d’avoir eu le soutien de tant de personnes incroyables. Le chirurgien, mes kinés, coachs et staff qui m’ont accompagné dans ma 1/2 pic.twitter.com/jdWKUHykDI – Virgil van Dijk (@VirgilvDijk) 29 juillet 2021

« Il y a 285 jours, j’ai commencé un voyage de retour vers le jeu », a déclaré Van Dijk, écrivant sur Twitter.

« Il est difficile d’exprimer ce que je ressens, mais il est important pour moi de dire que je me sens béni d’avoir eu le soutien de tant de personnes incroyables.

« Le chirurgien, mes kinés, les coachs et le staff qui m’accompagnent dans mon coin depuis le premier jour.

« Mes coéquipiers pour m’avoir donné de l’énergie et garder la tête haute. Les fans pour leur amour, leur soutien et leurs encouragements.

« Et surtout ma famille car sans eux, je ne serais rien. Merci »