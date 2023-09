Virgil Van Dijk de Liverpool qualifie la récente interdiction du carton rouge de « leçon difficile et coûteuse »

Virgil van Dijk a déclaré samedi qu’il avait appris « une leçon difficile et coûteuse » après avoir reçu une suspension supplémentaire d’un match et une amende de 100 000 £ après sa réaction de colère suite à un carton rouge contre Newcastle.

Le défenseur néerlandais a admis avoir agi de manière inappropriée après son expulsion pour une faute sur Alexander Isak de Newcastle lors de la première mi-temps de la victoire 2-1 de Liverpool à St James’ Park en août.

Furieux, Van Dijk a estimé que le tacle n’était pas digne d’une expulsion et il a d’abord refusé de quitter le terrain avant de se disputer avec l’arbitre John Brooks alors qu’il injuriait l’officiel du match.

Une suspension automatique d’un match a vu Van Dijk suspendu pour la victoire 3-0 contre Aston Villa avant la trêve internationale.

Il a semblé faire des remontrances à l’arbitre John Brooks avant de quitter le terrain à St James’ Park.

Le défenseur central néerlandais Van Dijk, 32 ans, a également semblé se disputer avec le quatrième arbitre avant de descendre dans le tunnel.

« Le défenseur a admis avoir agi de manière inappropriée et avoir utilisé des propos abusifs et insultants envers un officiel du match après avoir été expulsé, et les sanctions ont ensuite été imposées par une commission de régulation indépendante », indique un communiqué de la FA.

Vendredi, il a également reçu une suspension supplémentaire pour le même motif, l’excluant du déplacement des Reds contre les Wolves le 16 septembre.

Van Dijk s’est rendu sur Instagram et a déclaré : « Je voudrais juste dire clairement que j’accepte totalement la décision du panel.

« C’était mon premier carton rouge de ma carrière à Liverpool et j’ai laissé mes frustrations prendre le dessus sur moi dans un moment intense et passionné. Je me suis excusé immédiatement après le match auprès des officiels du match et j’en assume l’entière responsabilité. »

Van Dijk a pris un congé temporaire d’Anfield pour représenter son pays d’origine lors des éliminatoires de l’Euro 2024.

« Cela a été une leçon difficile et coûteuse », a déclaré Van Dijk lors de la conférence de presse d’avant-match des Pays-Bas avant le match de qualification pour l’Euro 2024 dimanche contre la République d’Irlande à Dublin.

« Je ne peux pas vraiment en dire plus. Je l’ai accepté et je suis heureux qu’il y ait une fin. »

Le défenseur central a ajouté : « J’espère que l’argent ira aux bonnes personnes. Une bonne cause est toujours meilleure. »

Le match du Groupe B de dimanche est un match incontournable pour l’Irlande, qui traîne les Néerlandais de trois points après avoir joué un match de plus.

