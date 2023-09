Virgil Van Dijk de Liverpool banni pour un match supplémentaire après une dispute sur les cartons rouges

Le capitaine de Liverpool, Virgil van Dijk, manquera le prochain match de son équipe en Premier League contre Wolverhampton Wanderers après avoir été suspendu pour un match supplémentaire suite à sa réaction à son expulsion contre Newcastle United le mois dernier.

Le défenseur néerlandais a également été condamné à une amende de 100 000 livres après avoir reconnu avoir agi de manière inappropriée, a indiqué la Fédération de football dans un communiqué.

Van Dijk a été expulsé pour faute sur Alexander Isak au cours de la première mi-temps, la star néerlandaise furieuse estimant que le tacle n’était pas digne d’une expulsion et il a d’abord refusé de quitter le terrain avant de se disputer avec l’arbitre John Brooks.

« Le défenseur a admis avoir agi de manière inappropriée et avoir utilisé des propos abusifs et insultants à l’égard d’un officiel du match après avoir été expulsé à la 29e minute, et les sanctions ont ensuite été imposées par une commission de régulation indépendante », indique un communiqué de la FA.

Une suspension automatique d’un match a vu le défenseur central de Liverpool suspendu pour la victoire 3-0 contre Aston Villa avant la trêve internationale.

Désormais, il purgera également une suspension supplémentaire l’excluant du déplacement des Reds contre les Wolves le 16 septembre.

(Avec les contributions des agences)