Virender Sehwag claque "Hit Job" Sur les marchés au milieu d’Adani-Hindenburg Row

L’ancien joueur de cricket Virender Sehwag a décrit la tourmente sur les marchés des capitaux indiens comme un « travail à succès » de l’Occident dans un tweet largement partagé.

Les actions des entreprises du groupe Adani ont fortement chuté – certaines ont commencé à gagner légèrement maintenant – après un rapport d’un vendeur à découvert basé aux États-Unis alléguant des actes répréhensibles d’entreprise, ce qu’Adani a nié.

M. Sehwag, sans nommer le vendeur à découvert, Hindenburg Research, a allégué que l’Occident ne pouvait pas gérer la montée en puissance de l’Inde et que les événements qui avaient provoqué des turbulences sur les marchés des capitaux indiens “ressemblaient à une conspiration bien planifiée”.

“Goron se Inde ki tarakki bardaasht nahi hoti (le blanc ne supporte pas de voir les progrès de l’Inde). L’emploi à succès sur le marché indien ressemble à un complot bien planifié. Koshish kitni bhi kar lein mais comme toujours, Bharat aur majboot salut nikalkar ubhrega (peu importe à quel point ils essaient, l’Inde en sortira plus forte comme toujours)”, a tweeté l’ancien joueur de cricket, qui a pris sa retraite en 2015 à l’occasion de son 37e anniversaire.

M. Sehwag partage souvent ses opinions sur l’actualité dans ses publications sur les réseaux sociaux. Il avait fait l’éloge de la démonétisation ou la mise au rebut des billets de banque de Rs 500 et Rs 1 000 en novembre 2016 comme un “bon coup”.

Le groupe du milliardaire Gautam Adani a qualifié les allégations de Hindenburg d'”attaque calculée” contre l’Inde, ses institutions et son histoire de croissance, affirmant que les allégations ne sont “rien d’autre qu’un mensonge”.

Dans une réponse de 413 pages le 29 janvier, quelques jours après la publication du rapport, le groupe Adani a déclaré que le rapport était motivé par “une arrière-pensée” pour “créer un faux marché” afin de permettre à l’entreprise américaine de réaliser des gains financiers.

Certains ont soutenu la théorie selon laquelle le vendeur à découvert, Nathan Anderson, qui dirige Hindenburg Research, a publié le rapport avec un motif égoïste de gagner de l’argent, car une baisse des actions du groupe Adani lui serait bénéfique.

D’autres, y compris les partis d’opposition en Inde, ont exigé une enquête approfondie sur les allégations et l’impact sur les investissements de Life Insurance Corporation (LIC), de la State Bank of India (SBI) et d’autres banques et institutions financières du secteur public.

La Reserve Bank of India (RBI) et le régulateur des marchés de capitaux Securities and Exchange Board of India (SEBI) ont assuré aux investisseurs qu’ils suivaient de près les développements et protégeraient leurs intérêts.

Avis de non-responsabilité : New Delhi Television est une filiale d’AMG Media Networks Limited, une société du groupe Adani.