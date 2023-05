Virender Sehwag choisit les 5 meilleurs batteurs de l’IPL 2023. Kohli, Gill ne figurent pas dans la liste

Il ne reste plus qu’un match dans les Indian Premier Leagues (IPL) 2023. Au cours des deux derniers mois, les 10 franchises se sont affrontées intensément, certaines faisant mieux que les autres. Le tournoi a également vu plusieurs excellentes performances au bâton. C’était la première fois que deux frappeurs non plafonnés – Yashasvi Jaiswal et Prabhsimran Singh – marquaient des siècles dans une édition de la ligue. En outre, l’Inde met en vedette Virat Kohli et Shubman Gill ses deux siècles chacun. Après un si beau spectacle, avant le Qualifier 2 des Gujarat Titans contre les Indians de Mumbai, Virender Sehwag a choisi les « cinq meilleurs frappeurs » selon lui.

« Seulement 5 Pandavas. Pandav de Cricket. Mon choix pour cinq frappeurs dans l’IPL. Je n’ai pas choisi beaucoup d’ouvreurs car ils ont beaucoup d’opportunités. Le premier frappeur qui me vient à l’esprit à Rinku Singh. Je ne pense pas que tu le ferais demandez-moi la raison. Parce qu’il n’est jamais arrivé qu’un frappeur ait remporté un match de l’équipe en frappant cinq six de suite. Seul Rinku Singh l’a fait. Le deuxième frappeur d’ordre moyen est Shivam Dube. Il a frappé 33 six, sa frappe -le taux est supérieur à 160. Les dernières saisons n’ont pas été spéciales, mais cette année, il est venu avec un état d’esprit clair qu’il doit venir et frapper six », a déclaré Virender Sehwag sur Cricbuzz.

« Le troisième est un brillant ouvreur. Je dois prendre son nom parce que son brillant bâton m’a forcé à le ramasser. Yashasvi Jaiswal. Vient ensuite SKY. Je prends le nom de Suryakumar Yadav parce qu’il n’était pas en forme. Dans le cricket international, il obtenait des zéros. En IPL aussi, il ne faisait pas bien au début, mais ensuite il a commencé à bien faire. Enfin, je peux choisir n’importe qui en faisant un lancer parce qu’il y en a tellement. Mais je choisirai un autre frappeur d’ordre moyen et son nom est Heinrich Klaasen. L’équipe pour laquelle il jouait (SRH), il battait pour eux dans l’ordre du milieu, il a fait le plus grand nombre de points. Sa capacité à frapper contre les effets et le rythme est rarement vue chez un joueur étranger.

Fait intéressant, la liste de Sehwag compte également deux joueurs non plafonnés.