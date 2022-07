Viren Rasquinha compte sur le hockey et les femmes pour ramener les médailles “perdues” de l’Inde au CWG 2022

Les athlètes féminines indiennes ont produit leur meilleure performance aux Jeux olympiques avec PV Sindhu, Saikhom Mirabai Chanu et Lovlina Borgohain remportant des médailles aux Tokyo 2020. Avec les Jeux du Commonwealth de 2022 à partir du 28 juillet à Birmingham, une ancienne star indienne du hockey et PDG de la Olympics Gold Quest, Viren Rasquinha pense que le meilleur reste à venir.

Rasquinha estime que la croissance dont les femmes indiennes ont fait preuve au cours des dernières années est un signe du succès qu’elles peuvent obtenir au CWG 2022.

« Dans tous les sports, l’amélioration a été excellente. Si vous regardez la lutte, la boxe, l’haltérophilie, le hockey, je pense que les joueuses en particulier s’en sortent très bien. Et ce qui est bien et encourageant, c’est que de nouveaux jeunes noms apparaissent dans tous les sports. Regardez Nitu et Jasmine en boxe ou Anshu Malik en lutte, donc beaucoup de bons jeunes noms », a déclaré Rasquinha, qui sera l’un des experts de la diffusion du CWG, lors d’une interaction en ligne vendredi.

Rasquinha n’a cependant pas tardé à ajouter que cela ne signifierait peut-être pas une augmentation du nombre total de médailles pour l’Inde aux Jeux.

« En termes de nombre de médailles, ce ne sera pas notre meilleur car le tir n’est pas au rendez-vous à ces Jeux du Commonwealth. Cela enlève donc automatiquement 16 médailles du décompte des médailles. Donc, mais nous allons certainement gagner beaucoup de médailles. Et si vous enlevez le tir, je pense que le pourcentage de médailles augmentera encore d’environ 15% à mon avis », a-t-il déclaré.

“Si nous conservons toutes nos médailles, alors ce sera environ la marque 50, c’est ce que je pense être le total des médailles. La dernière fois, nous avons eu 26 médailles d’or, je suppose sur les 26, dont huit en tir. Je suppose donc que ce sera autour de cette marque de 20 à 22 médailles d’or et peut-être près de 60 médailles au total », a-t-il ajouté.

L’espoir du hockey

En ce qui concerne le hockey, Rasquinha pense que les équipes masculines et féminines indiennes, qui étaient revenues bredouilles de l’édition précédente à Gold Coast, peuvent sûrement ramener des médailles même si ce n’est pas facile.

« Ça va être dur pour l’Inde d’arrêter le mastodonte australien. Nous devons faire un pas à la fois. Avons-nous la capacité de battre l’Australie ? 100 % un jour donné. Les équipes ont joué un excellent hockey, des Jeux olympiques de Tokyo à la Pro League. Nous avons le talent, le calibre et le tempérament. Il s’agit de performer le jour où cela compte vraiment. Il ne faut pas compter l’Angleterre, la Malaisie ou le Pakistan. La Malaisie a troublé l’Inde à plusieurs reprises. Le Pakistan s’améliore sous Siegfried Aikman », a déclaré l’ancien capitaine indien.

“Le gros problème de la Coupe du monde (féminine) a été la conversion, à la fois des paniers et des corners. Ce fut une énorme déception. Ce n’est pas que nous n’avons pas créé d’occasions. Chaque match était serré. Ils doivent devenir plus précis dans les conversions et cela va être critique. Au hockey, peu importe à quel point vous dominez ou combien de possession vous avez, si vous ne marquez pas de buts, il sera difficile de défendre pendant 60 minutes. Le jeu est devenu si rapide ces jours-ci qu’il est difficile d’avoir une feuille blanche », a ajouté le lauréat Arjuna.

