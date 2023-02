Virat tweete sur la perte d’un nouveau téléphone, la réponse de Zomato vole la vedette

Virat Kohli fait à nouveau parler de lui. Tout cela grâce à son dernier tweet. L’ancien skipper indien, mardi, a écrit qu’il “se sentait triste” après avoir “perdu un nouveau téléphone sans même le déballer”. Inutile de dire que son tweet a réussi à recueillir des centaines de réactions en quelques heures seulement. Cependant, parmi toutes les réponses, celle qui a volé la vedette était celle du compte officiel de Zomato. Au cas où vous vous demanderiez pourquoi, le commentaire de Zomato avait un lien avec Anushka Sharma. Virat Kohli, ce matin, a tweeté : « Rien ne vaut le triste sentiment de perdre votre nouveau téléphone sans même le déballer. Quelqu’un l’a-t-il vu ?” Alors qu’une majorité d’utilisateurs ont estimé dans la section des commentaires que le tweet était lié à une publicité, Zomato avait une solution épique prête. La société de livraison de nourriture a suggéré au joueur de cricket de commander de délicieuses glaces sur leur demande à partir du téléphone de sa femme Anushka Sharma. “N’hésitez pas à commander de la crème glacée sur le téléphone de Bhabhi si cela peut vous aider (visage souriant avec halo emoji)”, lit-on dans leur commentaire.

Voir le tweet de Virat Kohli ici :

Rien ne vaut la triste sensation de perdre votre nouveau téléphone sans même l’avoir déballé ☹️ Quelqu’un l’a-t-il vu ?— Virat Kohli (@imVkohli) 7 février 2023

Maintenant, consultez la réponse de Zomato :

n’hésitez pas à commander de la glace sur le téléphone de bhabhi si cela peut vous aider 😇— zomato (@zomato) 7 février 2023

Un certain nombre de fans, dans la section des commentaires, ont écrit que le tweet de Virat Kohli est une nouvelle astuce pour approuver l’une de ses marques. “Donc, le prochain tweet sera votre nouveau téléphone par une marque…. Les campagnes publicitaires de nos jours… King Kohli (icône qui rit) », a commenté l’un tandis qu’un autre a écrit : « King back to influencer mode ».

Un autre a suggéré que Virat Kohli devrait demander l’aide de son collègue joueur de cricket Rohit Sharma, “Demandez à Rohit comment gérer ce genre de situation car personne n’a perdu ses affaires plus que Rohit.” L’habitude de Rohit Sharma d’oublier les choses n’est pas une nouvelle. Lors d’une conversation sur “Breakfast With Champion”, Virat lui-même a franchement révélé le secret à l’hôte Gaurav Kapur. « Le nombre de choses que Rohit Sharma oublie ; Je n’ai jamais vu quelqu’un d’autre aussi oublieux. iPad, portefeuille, téléphone, pas les petites choses, mais l’essentiel de l’utilisation quotidienne », a expliqué Kohli

Demandez à Rohit comment gérer ce genre de situation, car personne n’a perdu ses affaires plus que rohit.— Vikas Saraswat (@ Vikassaraswat97) 7 février 2023

Le tweet de Virat Kohli a recueilli plus de trois millions de vues et plus d’un million de likes sur le site de microblogging. Virat, qui s’entraîne actuellement à Nagpur pour le Trophée Border-Gavaskar 2023, jouera bientôt la série de tests contre l’Australie.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici