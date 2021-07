Virat Kohli tirant la langue pour taquiner sa femme Anushka Sharma dans UNSEEN PHOTO est chaque couple maladroit

Il est indéniable que Virat Kohli et Anushka Sharma sont l’un des couples de célébrités les plus suivis et les plus recherchés en Inde. Depuis que les deux ont commencé à sortir ensemble, Anushka et Virat ont fait la une des journaux. Le duo a pris tout le monde par surprise lorsqu’ils ont annoncé en 2017 qu’ils s’étaient mariés lors d’une cérémonie secrète, mettant Internet dans le vertige. Et plus tôt cette année, lorsque le couple a accueilli son premier enfant, sa fille Vamika, ils ont de nouveau pris d’assaut le monde des médias sociaux.

Et bien que ce soient des raisons personnelles pour lesquelles le couple a fait l’actualité, même professionnellement, Anushka et Virat ont fait la une des journaux ces dernières années lorsqu’ils ont établi de nouvelles références dans leurs domaines respectifs. En fait, au cours des trois dernières années de leur mariage et quelques années de leur période de parade nuptiale, Virat Kohli et Anushka Sharma ont également fait quelques publicités ensemble.

Vous vous souvenez de la publicité de Manyavar Mohey que le couple a présentée presque un an après le début de leur mariage – faisant avancer l’histoire de Virat Kohli et Anushka Sharma qui n’a pas été terminée dans leur première publicité ensemble pour la même marque ? Il poursuit la romance ludique du couple dans un autre yaar ki shaadi.

Cependant, nous ne sommes pas ici pour simplement vous rappeler l’annonce. Mais montrez-vous une photo inédite qui est devenue virale sur Internet.

Une photo BTS invisible de l’annonce devient maintenant virale sur Internet dans laquelle Virat Kohli est vu tirant la langue pour taquiner Anushka Sharma alors qu’ils sourient en tirant pour la publicité. Virat a l’air super mignon, tout comme Anushka.

Regardez la photo ici :

Pendant ce temps, une vieille photo du légendaire batteur indien Sachin Tendulkar, de son épouse Anjali Tendulkar assistant aux championnats de Wimbledon de l’édition 2015 accompagnés du skipper actuel de l’équipe indienne Virat Kohli et de son épouse l’actrice Anushka Sharma devient virale sur Internet.

Regarde.

Source : Twitter/Page de fans

Sur une note connexe, Virat Kohli est récemment devenu l’Indien le mieux classé sur la Hopper Instagram Rich List cette année. Pour chaque publication sponsorisée sur l’application de partage de photos, le skipper indien gagne plus de Rs 5 crore. Kohli compte plus de 125 millions d’abonnés sur Instagram et sa valeur nette est d’environ 60 millions de dollars. A part lui, Priyanka Chopra est la seule autre Indienne à figurer dans le Top 30.